Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 696 sayılı KHK ile Şeker Kurumu kapatıldı. Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.
24 Aralık 2017 Pazar5 R.Ahir 1439
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Şeker Kurumu kapatıldı!
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