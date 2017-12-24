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İki yeni KHK yayımlandı!

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İki yeni KHK yayımlandı!
İki yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamudan toplam 2 bin 756 personel ihraç edildi.
İki yeni KHK yayımlandı! İki yeni KHK yayımlandı! İki yeni KHK yayımlandı!

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan KHK ile kamudan 2 bin 756 kişi ihraç edilirken 17 kurum kapatıldı. 

Buna göre kurumlara göre ihraç edilenlerin sayısı şöyle:

EN BÜYÜK İHRAÇ TSK'DA

- 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel,

- Jandarma Genel Komutanlığından 360, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 personel,

- Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341 personel,

- Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 392 personel

- Belediyelerden 169  personel,

- Adalet Bakanlığı'ndan 245 personel,

- Danıştay'da 3, Sayıştay'da 1, Yargıtay'da 22 personel,

- 105 öğretim üyesi, 50 üniversite personeli ihraç edildi.

- 7'si dernek, 7'si vakıf olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı, yurt dışında öğrenim gören 6 kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi.

 

GÖREVE İADE EDİLDİLER

Daha önce ihraç edilen 115 personel görevine iade edildi.

YENİ KADRO

Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.

22 SUBAYIN RÜTBESİ ALINDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı.

MİT'TEN İSTİFA

MİT fiili kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak müracaat etmek suretiyle istifa edebilecek. İstifa müracaatında bulunan personel hakkında; uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar, yürüttüğü faaliyetler, takip ettiği iş ve işlemler ile kullanımında bulunan kaynak ve diğer hususlara ilişkin olarak teşkilat tarafından bir rapor oluşturulacak ve bu rapor sonucuna göre işlem yapılacak.

SAVUNMA SANAYİ İCRA KOMİTESİ

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanacak komite üyeleri Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanları olacak.

ASFAT A.Ş. KURULDU

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek, bu siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, tesisler inşa etmek ve esas sözleşmesinde düzenlenecek diğer ticari faaliyetlerde bulunmak üzere, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) kuruldu.

Şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek amacıyla Ankara'da Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.

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