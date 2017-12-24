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"Hiç bir güç engel olamayacak!"

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"Hiç bir güç engel olamayacak!"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin zaferden zafere koşacağını ve hiçbir gücün ileriye dönük bu harekete engel olamayacağını belirtti.

İktidardaki Birleşik Rusya partisinin seçim kongresinde konuşan Putin, "Bizim ortak çalışmalarımız, irademiz, enerjimiz ve Rusya'nın bugünü ve yarını için sorumluluğumuz, ülkenin layık olduğu, atılımcı, geri dönülmez kalkınmasının en güvenilir garantisi. Başarımızdan eminim, çünkü milyonlarca Rusya vatandaşı bizimle" ifadelerini kullandı. 

''ZAFERDEN ZAFERE KOŞACAĞIZ''

"Biz birlikteyiz, birlikte ileriye doğru yürüyoruz" diyen Elbette Rusya'nın bu ileriye dönük hareketini durduracak hiçbir güç yok ve biz yürüyeceğiz, zaferden zafere koşacağız" diye konuştu.

Rusya'nın, sevinç, zorluk ve sorunlara sahip milyonlarca çok farklı insan anlamına geldiğini kaydeden Putin, "Bu insanlar çalışıyor, emek sarf ediyor, aile kuruyor, çocuk yetiştiriyor, yani bin yıllık tarihimiz devam ediyor" dedi.

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