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TSK'dan son dakika açıklaması!

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TSK'dan son dakika açıklaması!
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak, Bitlis ve Diyarbakır'daki operasyonlarda saldırı hazırlığında bir terörist etkisiz hale getirildi, 4 sığınak ile el yapımı patlayıcı imha edildi
TSK'dan son dakika açıklaması! TSK'dan son dakika açıklaması! TSK'dan son dakika açıklaması!

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Şırnak Uludere'de (Irak'ın kuzeyi uzanımında), üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı bir terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak merkezde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi aramasında bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Bitlis Mutki'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış iki tüp ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde de devam eden operasyonda dört sığınak tespit edilerek imha edildi, bir el telsizi ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Yasa dışı sınır geçiş teşebbüsleri

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri tarafından gün içinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bin 379 kişi ve Türkiye'den Suriye'ye kaçak geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 10 kişi yakalandı. Bu müdahaleler sonucunda 20 bin paket sigara, İran sınırında ise 65 bin 400 paket sigara ele geçirildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 66 kişi yakalandı.

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