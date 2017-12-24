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Beşiktaş Sivas'ta yıkıldı!

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Beşiktaş Sivas'ta yıkıldı!
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.
Beşiktaş Sivas'ta yıkıldı! Beşiktaş Sivas'ta yıkıldı! Beşiktaş Sivas'ta yıkıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadeleyi Sivasspor 2-1 kazandı.

Hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçta Sivasspor'un gollerini 5. dakikada Sergiy Rybalka ve 83. dakikada Cyriac atarken Beşiktaş'ın sayısını 26. dakikada penaltıdan Alvaro Negredo kaydetti.

Beşiktaş'ın 8 maç yenilmezlik serisi sona erdi.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 26'e çıkardı. Beşiktaş ise 30 puanda kaldı.

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Demir Grup Sivasspor ise sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

Demir Grup Sivasspor: 2 - Beşiktaş: 1

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 61 Mert Hakan Yandaş), Bifouma (Dk. 66 Cyriac), Emre Kılınç (Dk. 90+2 Hakan Bilgiç), Kone

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson (Dk. 69 Oğuzhan Özyakup), Medel, Quaresma (Dk. 79 Lens), Babel, Talisca, Negredo (Dk. 46 Cenk Tosun)

Goller: Dk. 5 Rybalka, Dk. 83 Cyriac (Demir Grup Sivasspor), Dk. 26 Negredo (penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 86 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor)

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