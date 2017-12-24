Fener Konya'da takıldı!

Konyaspor'un golünü 58. dakikada Ömer Ali Şahiner atarken Fenerbahçe'nin eşitlik sayısı69. dakikada Mehmet Topal'dan geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de puanını 33'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Atiker Konyaspor ise puanını 15'e çıkardı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Atiker Konyaspor ise sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 80 Manyama), Vedat Bora (Dk. 86 Musa Araz), Bourabia (Dk. 59 Fofana), Ömer Ali Şahiner, Milosevic

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla (Dk. 85 Fernandao), De Souza, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 46 Soldado), Mehmet Topal, Chahechouhe (Dk. 67 Alper Potuk), Giuliano, Valbuena

Goller: Dk. 58 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Dk. 68 Mehmet Topal (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 36 Bourabia, Dk. 53 Ferhat Öztorun, Dk. 75 Vedat Bora, Dk. 82 Manyama (Atiker Konyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada sağ kanattan topu getiren Skubic'in pasına hareketlenen Milosevic'in ceza sahası içerisinden şutunda, kaleci Volkan Demirel topu kornere çeldi.

26. dakikada sağ kanattan Dirar'ın yerden sert ortasında Giuliano, altıpas içinde meşin yuvarlağa dokunamadı.

33. dakikada Valbuena ile duvar pasından ceza sahasına giren Chahechouhe, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Faslı oyuncunun şutunda, Serkan Kırıntılı topu kornere gönderdi.

34. dakikada Isla'nın kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

42. dakikada çalımlarla ceza alanına giren Milosevic'in vuruşunda, top kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

58. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Isla'nın kısa düşen geri pasında topu kapan Ömer Ali Şahiner, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

66. dakikada Chahechouhe'nun ortasında topa yükselen Soldado'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

68. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Valbuena'nın soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1.

70. dakikada Soldado ile duvar pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alper Potuk, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.

84. dakikada Vedat Bora'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Manyama'nın kafa vuruşunda, top direkten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Skubic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+3. dakikada Alper Potuk'un sağ kanattan yerden yaptığı ortada, altıpas içinde Fernandao'nun vuruşunda, top direkten auta gitti.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.