24 Aralık 2017 Pazar5 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:20Öğle 13:11İkindi 15:27Akşam 17:48Yatsı 19:15
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 111.099 -0.16
  • Altın: 156,375 0.48
  • Dolar: 3,8121 -0.14
  • Euro: 4,5104 -0.44

Fener Konya'da takıldı!

»
Fener Konya'da takıldı!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Aykut Kocaman'ın eski takımı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Fener Konya'da takıldı! Fener Konya'da takıldı! Fener Konya'da takıldı!

Konyaspor'un golünü 58. dakikada Ömer Ali Şahiner atarken Fenerbahçe'nin eşitlik sayısı69. dakikada Mehmet Topal'dan geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de puanını 33'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Atiker Konyaspor ise puanını 15'e çıkardı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Atiker Konyaspor ise sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 80 Manyama), Vedat Bora (Dk. 86 Musa Araz), Bourabia (Dk. 59 Fofana), Ömer Ali Şahiner, Milosevic

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla (Dk. 85 Fernandao), De Souza, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 46 Soldado), Mehmet Topal, Chahechouhe (Dk. 67 Alper Potuk), Giuliano, Valbuena

Goller: Dk. 58 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Dk. 68 Mehmet Topal (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 36 Bourabia, Dk. 53 Ferhat Öztorun, Dk. 75 Vedat Bora, Dk. 82 Manyama (Atiker Konyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada sağ kanattan topu getiren Skubic'in pasına hareketlenen Milosevic'in ceza sahası içerisinden şutunda, kaleci Volkan Demirel topu kornere çeldi. 
26. dakikada sağ kanattan Dirar'ın yerden sert ortasında Giuliano, altıpas içinde meşin yuvarlağa dokunamadı.
33. dakikada Valbuena ile duvar pasından ceza sahasına giren Chahechouhe, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Faslı oyuncunun şutunda, Serkan Kırıntılı topu kornere gönderdi.
34. dakikada Isla'nın kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 
42. dakikada çalımlarla ceza alanına giren Milosevic'in vuruşunda, top kaleci Volkan Demirel'de kaldı. 
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

58. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Isla'nın kısa düşen geri pasında topu kapan Ömer Ali Şahiner, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
66. dakikada Chahechouhe'nun ortasında topa yükselen Soldado'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
68. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Valbuena'nın soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1.
70. dakikada Soldado ile duvar pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alper Potuk, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.
84. dakikada Vedat Bora'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Manyama'nın kafa vuruşunda, top direkten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Skubic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90+3. dakikada Alper Potuk'un sağ kanattan yerden yaptığı ortada, altıpas içinde Fernandao'nun vuruşunda, top direkten auta gitti.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fırtına dindi!Fırtına dindi!Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kaldı.
Fener Konya'da takıldı!Fener Konya'da takıldı!Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Aykut Kocaman'ın eski takımı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş Sivas'ta yıkıldı!Beşiktaş Sivas'ta yıkıldı!Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.
Sakatlıktan dönen Veli Kavlak kararını verdi!Sakatlıktan dönen Veli Kavlak kararını verdi!Beşiktaş'ta uzun süredir forma giyemeyen Veli Kavlak, ara transfer döneminde kiralık olarak bir başka takıma gitmeye karar verdi.
Cenk Tosun BitCoin'le yarışıyor! Müthiş rakamCenk Tosun BitCoin'le yarışıyor! Müthiş rakamSezon başında 10 milyon euroya C. Palace'a transfer olurken direkten dönen Cenk'e şimdi 35 milyon euro değer biçiliyor.
Fikret Orman abarttı! Sadece 1.7 milyon euro...Fikret Orman abarttı! Sadece 1.7 milyon euro...Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yıldızlardan oluşan savunma hattını sadece 1.7 milyon euroya kurdu.
  • Atletico Madrid ilk kez kaybetti23 Aralık 2017 Cumartesi 11:50
  • Ozan'ın büyük heyecanı! Gece gündüz bunu düşündü23 Aralık 2017 Cumartesi 11:47
  • Fatih Terim'den iki isme 'Hazır ol' talimatı!23 Aralık 2017 Cumartesi 11:30
  • Trump'ın skandal kararı sonrası takımdan ayrıldı!23 Aralık 2017 Cumartesi 11:30
  • Transferde mutlu son! Yeni Kartal formayı giydi!23 Aralık 2017 Cumartesi 11:30
  • F.Bahçe seriyi devam ettirmek istiyor!23 Aralık 2017 Cumartesi 11:25
  • Premier Lig'de çılgın maç!23 Aralık 2017 Cumartesi 11:10
  • Elmander'den Fatih Terim mesajı23 Aralık 2017 Cumartesi 10:50
  • Alanyaspor'da şok! Saffet Susiç...23 Aralık 2017 Cumartesi 10:30
  • Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Yunan ekibine gidiyor23 Aralık 2017 Cumartesi 10:21
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri