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CHP'den 'tek tip kıyafet' tepkisi

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CHP'li Tanrıkulu PKK'dan sonra FETÖ'nün sözcülüğüne soyundu. Tanrıkulu, Yeni KHK ile FETÖ'cülerin duruşmalarda tek tip kıyafet giyecek olmasını 'İnsanlık onuruna aykırı' buldu.
CHP'den 'tek tip kıyafet' tepkisi
CHP'den 'tek tip kıyafet' tepkisi CHP'den 'tek tip kıyafet' tepkisi CHP'den 'tek tip kıyafet' tepkisi

Van'da bir düğün salonunda yapılan İl Kongresi'ne katılan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkul, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'larla ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha önce de SİHA'ların teröristleri vurmasına karşı çıkan CHP'li vekil, FETÖ'cülerin tep tip elbise giyecek olmasından da rahatsız oldu.

İNSANLIK ONURUNA AYKIRI

Bugün 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandığını, tutuklulara tek tip elbise getirildiğini ifade eden Tanrıkulu, "Tek tip elbise insanlık onuruna aykırıdır ve işkencedir." dedi.

BİRÇOK İNSANIN HAYATINA MÂL OLACAK

Uygulamanın birçok insanın hayatına mâl olacağını belirterek şöyle konuştu:

"Yarın, bir gün bu uygulama birçok insanın hayatına mâl olacak. Başka ne var bu KHK’da söyleyeyim. Taşeron düzenlemesi var, ama parlamentoda yapılmadığı için kapsamı çok dar tutuldu."

YARGITAY VE DANIŞTAY ÜYELERİ DÜZENLEMESİ

Son KHK ile Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile ilgili düzenlemeyi de eleştiren Tanrıkulu, bu iki yüksek mahkeme üyelerinin sağlık giderlerinin milletvekilleriyle aynı olacağını, yargının bağımsız olmadığını, AK Parti vesayeti altında olduğunu da söylediklerini anlattı.

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