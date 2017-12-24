Bakan Sarıeroğlu'ndan flaş 'taşeron' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "450 bin işçi için herhangi bir şart yok" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Taşeron işçi düzenlemesinden kim yararlanacak, taşeron işçilerin emeklilik hakkı ne olacak, kaç taşeron işçi kadroya geçecek? Bakan Sarıeroğlu tüm bu soruları ayrıntılarıyla cevapladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "450 bin kişi sürekli işçi kadrosuna geçecek. 450 bin işçi için herhangi bir şart yok. Düzenleme kapsamında 450 bin kişi şartsız, yaş kriteri olmadan, eleme anlamı taşıyacak hiçbir düzenleme olmadan kadroya geçecek. Kardeşlerimizin içi de rahat olsun." dedi.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na katılan Sarıeroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

"4 AŞAMALI ÇALIŞMA YAPTIK"

"Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapmıştı. 450 bin kişi şu anda kamuda çalışan, 4 aşamalı çalışma yaptık. Mahalli idarelerimizin birlikleri, kamuda mevsimlik geçici işçi olarak çalışan kardeşlerimiz, özelleştirme ile gelen kardeşlerimiz ile ilgili bir paket. Merkezi bütçe ile düzenlemeleri kabul ettik. Bütçe çalışmaları sırasında görüşülen, herkesin görüşlerini paylaştığı herkes kapsama girmiş bulundu.

450 BİN KİŞİ SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA ALINACAK

Atatürk Orman Çiftliği gibi TİGEM'ler ek bir listede görmüştür arkadaşlarımız. Düzenleme kapsamında 450 bin kişi şartsız, yaş kriteri olmadan, eleme anlamı taşıyacak hiçbir düzenleme olmadan kadroya geçecek. Kardeşlerimizin içi de rahat olsun.

SINAV ELEME AMAÇLI DEĞİL

Emekli olanlar dışında 450 bin kişi sınav olacak, hepsini inşallah kadrolu işçi olarak 4 (D) statüsündeki istihdamını sağlayacağız. Sınavı mevcut düzenleme gereği koyduk, eleme amaçlı değil, yaptıkları işle ilgili olacak.

Yaptığımız işin büyüklüğünü şöyle ifade etmem gerekiyor. Mevcutta 140 bin işçi çalışıyor. 450 bin işçiyi direkt sürekli işçi kadrolarına almış oluyoruz. Önemli ve büyük bir çalışma. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.