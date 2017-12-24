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Tek tip ne zaman başlayacak?

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Tek tip ne zaman başlayacak?
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, tek tip kıyafet ile ilgili olarak Bir ay içerisinde yönetmelik yapılacak ve arkasından bu uygulama yürürlüğe girecektir" dedi.
Tek tip ne zaman başlayacak? Tek tip ne zaman başlayacak? Tek tip ne zaman başlayacak?

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(KHK ile yapılan 'tek tip' düzenlemesi) Milletimizin bizden talebiydi bu, sokaklarda her yerde terör yapacaksınız, masum insanları öldüreceksiniz, darbe yapacaksınız ve siz kendinizi kahraman göreceksiniz. Böyle bir şey olmaz. Milletimizin bu konudaki duyarlılığı, bu konudaki hassasiyeti, dikkate alındı. Demokrasiye inanan bir iktidar olarak, milletimizin bu talebine kulak verdik ve bu talebi hayata geçirdik. Bir ay içerisinde yönetmelik yapılacak ve arkasından bu uygulama yürürlüğe girecektir."

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