Fırtına dindi!

Kardemir Karabükspor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, 74'te Trabzonspor'un eski oyuncusu Yatabare perdeyi açtı. 79'da Burak Yılmaz skoru belirledi. Ev sahibinin savunmasını aşmakta sıkıntı çeken Trabzonspor, 90+6'da Sosa'nın frikiğinde direği geçemedi ve 1 puana razı oldu.
Alınan bu sonucun ardından 8 haftadır yenilen Karabükspor, hanesine 1 puanı yazdırarak 9 puana çıktı. Trabzonspor'da ise 5 maçlık galibiyet serisi son buldu ancak yenilmezlik serisi de 8 maça yükseldi; 29 puan oldu.
İkinci devrenin ilk maçında Karabükspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Trabzonspor, Konyaspor deplasmanına gidecek.
Kardemir Karabükspor: 1 - Trabzonspor: 1
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Volkan Ahmet Narinç
Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Osman Çelik, Barış Başdaş, Gaman, Ibanez, Ceyhun Gülselam, Skulason, İlhan Depe (Dk. 89 İshak Doğan), Poko, Serdar Deliktaş (Dk. 75 Kerim Zengin), Yatabare
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Mustafa Akbaş, Hubocan, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi (Dk. 82 Rodallega), Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Dk. 75 Sosa), Olcay Şahan (Dk. 62 N'Doye), Burak Yılmaz
Goller: Dk. 74 Yatabare (Kardemir Karabükspor), Dk. 80 Burak Yılmaz (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 İlhan Depe, Dk. 68 Gaman, Dk. 80 Ceyhun Gülselam, Dk. 84 Ibanez, Dk. 89 Skulason, Dk. 90+2 Barış Baştaş (Kardemir Karabükspor), Dk. 72 N'Doye, Dk. 89 Hubocan (Trabzonspor)<