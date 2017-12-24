Cimbom Terim'le nefes aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadele 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray adına golleri 19. dakika Garry Rodrigues, 53. dakikada Yasin Öztekin ve 70. dakikada Maicon kaydederken, Göztepe'nin tek golünü 9. dakikada Adis Jahovic attı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 35 yaparken ligin ilk yarısını ikinci tamamladı. Göztepe ise 30 puanda kalarak 6. sırayı elde etti.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşırken, Göztepe ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.







MAÇIN KÜNYESİ

GALATASARAY 3-1 GÖZTEPE



STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek

GALATASARAY: Muslera, Denayer, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando (Dk. 90 Sinan Gümüş), N'diaye, Feghouli, Belhanda (Dk. 77 Selçuk), Rodrigues (Dk. 41 Yasin Öztekin), Gomis

GÖZTEPE: Beto, Tanju (Dk. 66 Leo), Peybernes, Kosanovic, Sabri, Rotman (Dk. 57 Scarione), Selçuk, Halil, Castro, Gouffran (Dk. 83 Ghilas), Jahovic

GOLLER: Dk. 19 Rodrigues, Dk. 53 Yasin, Dk. 70 Maicon (Galatasaray) - Dk. 9 (P) Jahovic (Göztepe)

SARI KARTLAR: Muslera, Maicon, Fernando, Koray (Galatasaray) - Rotman, Castro (Göztepe)







MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Göztepe penaltı kazandı. Maicon'un ceza sahasına giren Andre Castro'ya yaptığı müdahalenin ardından, hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.



9'uncu dakikada topun başına geçen Jahovic, Muslera ile topu farklı yönlere gönderdi: 0-1.



11'inci dakikada Fernando'nun kaptığı top sonrası Gomis ceza sahasında meşin yuvarlakla buluştu. Fransız golcünün vuruşunu Beto kurtardı.



19'uncu dakikada Garry Rodrigues ile Bafetimbi Gomis paslaşarak ceza sahasına girdi. Rodrigues'in yaptığı plase vuruş filelerle buluştu: 1-1.



24'üncü dakikada N'diaye'nin pasında sol kanatta topla buluşan Rodrigues vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.



27'nci dakikada hızlı gelen Galatasaray'da, Rodrigues'in pasında Gomis vuruşunu yaptı, Beto kurtardı.



41'inci dakikada Garry Rodrigues sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Rodrigues'in yerine Yasin oyuna dahil oldu.



İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.