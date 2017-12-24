25 Aralık 2017 Pazartesi7 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:20Öğle 13:11İkindi 15:27Akşam 17:49Yatsı 19:15
    • 7°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -10°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -7°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 111.099 -0.16
  • Altın: 156,073 -0.19
  • Dolar: 3,8121 -0.14
  • Euro: 4,5104 -0.44

Cimbom Terim'le nefes aldı!

»
Cimbom Terim'le nefes aldı!
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Cimbom Terim'le nefes aldı! Cimbom Terim'le nefes aldı! Cimbom Terim'le nefes aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadele 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray adına golleri 19. dakika Garry Rodrigues, 53. dakikada Yasin Öztekin ve 70. dakikada Maicon kaydederken, Göztepe'nin tek golünü 9. dakikada Adis Jahovic attı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 35 yaparken ligin ilk yarısını ikinci tamamladı. Göztepe ise 30 puanda kalarak 6. sırayı elde etti.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşırken, Göztepe ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.



MAÇIN KÜNYESİ

GALATASARAY 3-1 GÖZTEPE

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek

GALATASARAY: Muslera, Denayer, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando (Dk. 90 Sinan Gümüş), N'diaye, Feghouli, Belhanda (Dk. 77 Selçuk), Rodrigues (Dk. 41 Yasin Öztekin), Gomis

GÖZTEPE: Beto, Tanju (Dk. 66 Leo), Peybernes, Kosanovic, Sabri, Rotman (Dk. 57 Scarione), Selçuk, Halil, Castro, Gouffran (Dk. 83 Ghilas), Jahovic

GOLLER: Dk. 19 Rodrigues, Dk. 53 Yasin, Dk. 70 Maicon (Galatasaray) - Dk. 9 (P) Jahovic (Göztepe)

SARI KARTLAR: Muslera, Maicon, Fernando, Koray (Galatasaray) - Rotman, Castro (Göztepe)



MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Göztepe penaltı kazandı. Maicon'un ceza sahasına giren Andre Castro'ya yaptığı müdahalenin ardından, hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

9'uncu dakikada topun başına geçen Jahovic, Muslera ile topu farklı yönlere gönderdi: 0-1.

11'inci dakikada Fernando'nun kaptığı top sonrası Gomis ceza sahasında meşin yuvarlakla buluştu. Fransız golcünün vuruşunu Beto kurtardı.

19'uncu dakikada Garry Rodrigues ile Bafetimbi Gomis paslaşarak ceza sahasına girdi. Rodrigues'in yaptığı plase vuruş filelerle buluştu: 1-1.

24'üncü dakikada N'diaye'nin pasında sol kanatta topla buluşan Rodrigues vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

27'nci dakikada hızlı gelen Galatasaray'da, Rodrigues'in pasında Gomis vuruşunu yaptı, Beto kurtardı.

41'inci dakikada Garry Rodrigues sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Rodrigues'in yerine Yasin oyuna dahil oldu.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Arda Turan, adım adım Süper Lig'e!Arda Turan, adım adım Süper Lig'e!Beşiktaş ara transfer dönemini bir hayli yoğun geçirecek gibi görünüyor. Siyah Beyazlılar Barcelona'nın Türk oyuncusu Arda Turan'ı da her an kadrosuna katabilir.
Terim: G.Saray buna pek alışkın değildir!Terim: G.Saray buna pek alışkın değildir!Galatasaray'da ilk maçına çıkan Fatih Terim 3-1'lik Göztepe zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.
Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart görmeliydi!Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart görmeliydi!Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi 3-1'le geçtiği maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, hakemin kesinlikle atılması gereken Fernando'yu atmadığını söyledi.
Fatih Terim bereketi! İşte seyirci sayısı...Fatih Terim bereketi! İşte seyirci sayısı...Galatasaray’ın Göztepe ile Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçı toplam 46 bin 374 seyirci izledi.
Cimbom Terim'le nefes aldı!Cimbom Terim'le nefes aldı!Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Fırtına dindi!Fırtına dindi!Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kaldı.
  • Fener Konya'da takıldı!24 Aralık 2017 Pazar 09:32
  • Beşiktaş Sivas'ta yıkıldı!24 Aralık 2017 Pazar 09:31
  • Sakatlıktan dönen Veli Kavlak kararını verdi!23 Aralık 2017 Cumartesi 13:32
  • Cenk Tosun BitCoin'le yarışıyor! Müthiş rakam23 Aralık 2017 Cumartesi 12:40
  • Fikret Orman abarttı! Sadece 1.7 milyon euro...23 Aralık 2017 Cumartesi 12:08
  • Atletico Madrid ilk kez kaybetti23 Aralık 2017 Cumartesi 11:50
  • Ozan'ın büyük heyecanı! Gece gündüz bunu düşündü23 Aralık 2017 Cumartesi 11:47
  • Fatih Terim'den iki isme 'Hazır ol' talimatı!23 Aralık 2017 Cumartesi 11:30
  • Trump'ın skandal kararı sonrası takımdan ayrıldı!23 Aralık 2017 Cumartesi 11:30
  • Transferde mutlu son! Yeni Kartal formayı giydi!23 Aralık 2017 Cumartesi 11:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri