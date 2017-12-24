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Fatih Terim bereketi! İşte seyirci sayısı...

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Fatih Terim bereketi! İşte seyirci sayısı...
Galatasaray’ın Göztepe ile Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçı toplam 46 bin 374 seyirci izledi.
Fatih Terim bereketi! İşte seyirci sayısı... Fatih Terim bereketi! İşte seyirci sayısı... Fatih Terim bereketi! İşte seyirci sayısı...

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, Göztepe’yi ağırladı. Bu önemli maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı. Teknik Direktör Fatih Terim’in gelişi ile de heyecanlanan sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca desteklerini sürdürdü. Müsabakayı da toplam 46 bin 374 seyirci izledi.

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