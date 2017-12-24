Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, Göztepe’yi ağırladı. Bu önemli maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı. Teknik Direktör Fatih Terim’in gelişi ile de heyecanlanan sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca desteklerini sürdürdü. Müsabakayı da toplam 46 bin 374 seyirci izledi.
25 Aralık 2017 Pazartesi5 R.Ahir 1439
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Fatih Terim bereketi! İşte seyirci sayısı...
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