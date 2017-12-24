25 Aralık 2017 Pazartesi5 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:20Öğle 13:11İkindi 15:27Akşam 17:49Yatsı 19:15
    • 9°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • -6°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -7°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 111.099 -0.16
  • Altın: 156,073 -0.19
  • Dolar: 3,8121 -0.14
  • Euro: 4,5104 -0.44

Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart görmeliydi!

»
Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart görmeliydi!
Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi 3-1'le geçtiği maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, hakemin kesinlikle atılması gereken Fernando'yu atmadığını söyledi.
Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart görmeliydi! Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart görmeliydi! Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart görmeliydi!

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

"Maçı Perşembe akşamı kazandı Galatasaray. Antrenör belli değil deniliyordu ama Terim geldi. Ankara'dan geldi bir arkadaşı kızımın Galatasaray hastası, Terim hastası. Milli Takım'a gitti geldi ayrıldı, üzüldü. Kim olursa hocanın gölgesi olurdu diyorduk."

"Tudor 'Cadı avı bitti' demişti. Bu ligin yeni takımı ama çok tecrübeli isimleri olduğu içinde Göztepe gayet iyiydi. Lucescu ile oyuncu olarak Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptı, teknolojiyi gayet iyi kullanıyorlar. Galatasaray'ın 3-1'i bulmasından sonra Göztepe çok net 2 tane %100 pozisyon kaçırdı."

"NDiaye iki haftadır beni olumlu yönde yanıltıyor. Bence Fatih Terim'in vazgeçmeyeceği oyuncu olacak. Galatasaray evini lider, Fenerbahçe de deplasman lideri olarak bitirdi ilk yarıyı. 14 puan kaybetmiş Galatasaray deplasmanda içerde problemi yok yani... Ofansif oyuncuları oynatmayı bilen bir hocadı Terim. Fiziği yerlerde bir takım almadı. Ne kadar gaz yaparsanız yapın, Tudor'un bıraktığı bir kondisyon, fizik gücü var Galatasaray'ın."

 Fernando'yu atmadı!

"Ben ev sahibi olsam bu hakemi istemem. Kesinlikle atması gereken Fernando'yu atmadı. Sabri'nin pozisyonunda ise pozisyonu görmedi yani penaltıyı vermedi. Kesinlikle ve kesinlikle bence görmedi. Genel anlamda iyi hakem ama..."

"Sol beki olmadığı için mecburen Denayer'i oynattı. Mecbur kaldığı için böyle oldu çıkarabileceği maksimum kadro ile çıktı. Öncelikle Terim'in gelişi borsayı bile etkiledi. Bir hava getireceği tartışılmazdı. Bugün kaybetse, kazansa hiç fark etmez. Saçma sapan bir risk almazsa öyle olur. Çok klas bir hoca izliyorum Tamer Tuna. Hakikaten eğitimi iyi geçmiş kenarda şık bir adam görüyorum."

"Hep defolu oyuncuları görüyorum, kaleci Selçuk, Sabri, sol bek Tanju... Süper Lig'de ilk kez oynuyor kaleci sanırım. Sonuçta Gözteye tarfatarı, camiasıyla iyi bir kulüp... Galatasaray'da büyük bir coşku ve heyecan var ve acele ettikleri için golü de erken yediler. Gomis önüne almak istersek Rodrigues'e asist oldu."

"Maicon'un pozisyonu bir daha baktım ayağı ayağa deyiyor. Terim takımı sert istiyor. 3 kart gördüler ve görmeyenler var. Direkt kırmızı kart görmesi gereken Fernando var. Heyecanla coşkuyu sertliğe çevirirlerse sıkıntı yaşarlar. Oyun içerisinde sert isimlerin sarı kart görmesi ve hakem iyi yönetmeye çalışıyor. Baskı altında kalmamaya çalışıyorlar."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Terim: G.Saray buna pek alışkın değildir!Terim: G.Saray buna pek alışkın değildir!Galatasaray'da ilk maçına çıkan Fatih Terim 3-1'lik Göztepe zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.
Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart görmeliydi!Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart görmeliydi!Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi 3-1'le geçtiği maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, hakemin kesinlikle atılması gereken Fernando'yu atmadığını söyledi.
Fatih Terim bereketi! İşte seyirci sayısı...Fatih Terim bereketi! İşte seyirci sayısı...Galatasaray’ın Göztepe ile Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçı toplam 46 bin 374 seyirci izledi.
Cimbom Terim'le nefes aldı!Cimbom Terim'le nefes aldı!Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Fırtına dindi!Fırtına dindi!Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kaldı.
Fener Konya'da takıldı!Fener Konya'da takıldı!Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Aykut Kocaman'ın eski takımı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
  • Beşiktaş Sivas'ta yıkıldı!24 Aralık 2017 Pazar 09:31
  • Sakatlıktan dönen Veli Kavlak kararını verdi!23 Aralık 2017 Cumartesi 13:32
  • Cenk Tosun BitCoin'le yarışıyor! Müthiş rakam23 Aralık 2017 Cumartesi 12:40
  • Fikret Orman abarttı! Sadece 1.7 milyon euro...23 Aralık 2017 Cumartesi 12:08
  • Atletico Madrid ilk kez kaybetti23 Aralık 2017 Cumartesi 11:50
  • Ozan'ın büyük heyecanı! Gece gündüz bunu düşündü23 Aralık 2017 Cumartesi 11:47
  • Fatih Terim'den iki isme 'Hazır ol' talimatı!23 Aralık 2017 Cumartesi 11:30
  • Trump'ın skandal kararı sonrası takımdan ayrıldı!23 Aralık 2017 Cumartesi 11:30
  • Transferde mutlu son! Yeni Kartal formayı giydi!23 Aralık 2017 Cumartesi 11:30
  • F.Bahçe seriyi devam ettirmek istiyor!23 Aralık 2017 Cumartesi 11:25
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri