Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart görmeliydi!

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;



"Maçı Perşembe akşamı kazandı Galatasaray. Antrenör belli değil deniliyordu ama Terim geldi. Ankara'dan geldi bir arkadaşı kızımın Galatasaray hastası, Terim hastası. Milli Takım'a gitti geldi ayrıldı, üzüldü. Kim olursa hocanın gölgesi olurdu diyorduk."

"Tudor 'Cadı avı bitti' demişti. Bu ligin yeni takımı ama çok tecrübeli isimleri olduğu içinde Göztepe gayet iyiydi. Lucescu ile oyuncu olarak Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptı, teknolojiyi gayet iyi kullanıyorlar. Galatasaray'ın 3-1'i bulmasından sonra Göztepe çok net 2 tane %100 pozisyon kaçırdı."

"NDiaye iki haftadır beni olumlu yönde yanıltıyor. Bence Fatih Terim'in vazgeçmeyeceği oyuncu olacak. Galatasaray evini lider, Fenerbahçe de deplasman lideri olarak bitirdi ilk yarıyı. 14 puan kaybetmiş Galatasaray deplasmanda içerde problemi yok yani... Ofansif oyuncuları oynatmayı bilen bir hocadı Terim. Fiziği yerlerde bir takım almadı. Ne kadar gaz yaparsanız yapın, Tudor'un bıraktığı bir kondisyon, fizik gücü var Galatasaray'ın."

Fernando'yu atmadı!



"Ben ev sahibi olsam bu hakemi istemem. Kesinlikle atması gereken Fernando'yu atmadı. Sabri'nin pozisyonunda ise pozisyonu görmedi yani penaltıyı vermedi. Kesinlikle ve kesinlikle bence görmedi. Genel anlamda iyi hakem ama..."

"Sol beki olmadığı için mecburen Denayer'i oynattı. Mecbur kaldığı için böyle oldu çıkarabileceği maksimum kadro ile çıktı. Öncelikle Terim'in gelişi borsayı bile etkiledi. Bir hava getireceği tartışılmazdı. Bugün kaybetse, kazansa hiç fark etmez. Saçma sapan bir risk almazsa öyle olur. Çok klas bir hoca izliyorum Tamer Tuna. Hakikaten eğitimi iyi geçmiş kenarda şık bir adam görüyorum."

"Hep defolu oyuncuları görüyorum, kaleci Selçuk, Sabri, sol bek Tanju... Süper Lig'de ilk kez oynuyor kaleci sanırım. Sonuçta Gözteye tarfatarı, camiasıyla iyi bir kulüp... Galatasaray'da büyük bir coşku ve heyecan var ve acele ettikleri için golü de erken yediler. Gomis önüne almak istersek Rodrigues'e asist oldu."

"Maicon'un pozisyonu bir daha baktım ayağı ayağa deyiyor. Terim takımı sert istiyor. 3 kart gördüler ve görmeyenler var. Direkt kırmızı kart görmesi gereken Fernando var. Heyecanla coşkuyu sertliğe çevirirlerse sıkıntı yaşarlar. Oyun içerisinde sert isimlerin sarı kart görmesi ve hakem iyi yönetmeye çalışıyor. Baskı altında kalmamaya çalışıyorlar."