Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sudan'a ziyareti kapsamında Sudan Ulusal Meclisi'nde konuşma yaptı.
TEKBİRLERLE KARŞILANDI
Büyük bir sevinç yaşayan Sudan'lı vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı meclisin girişinden konuşma yapacağı kürsüye gelene kadar tekbir getirdi. Bazı milletvekillerinin ise ağladıkları gözlerden kaçmadı.
25 Aralık 2017 Pazartesi5 R.Ahir 1439
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Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sudan'a ziyareti kapsamında Sudan Ulusal Meclisi'nde konuşma yaptı.
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