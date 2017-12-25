Ünlü damat adayının ölüm nedenini açıkladı!

Evlilik programlarıyla adını duyuran Gürcistanlı damat adayı George Khotivari'nin, kanserden değil AIDS'den öldüğü iddia edildi.



AIDS’den öldüğünü Khotivari’nin yakın arkadaşları, ses sanatçısı Onur Akay’a açıkladı. Khotivari, önce 2012 yılında bir evlendirme programına katılmış, daha sonra ise farklı kanallardaki evlendirme programlarında da boy göstererek kendisine eş aramıştı. En son Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın birlikte sundukları, ‘Evleneceksen Gel’ adlı evlilik programının damat adaylarından olan Khotivari’nin, o program sonrası basında cinsel içerikli filmlerde oynadığı ortaya çıkmıştı.



Khotivari’nin Fethiye’de yaşayan travesti arkadaşı Eylem Yalaz, Onur Akay’a şu açıklamaları yaptı:



“Sol kulağının arkasında lezyon oluştu ve ben de acile gidelim dedim. Fethiye’de önce özel bir hastaneye sonra devlet hastanesine gittik ve kan verdi. Kan tahlilleri sonucu her iki hastanede geçtiğimiz Haziran ayında, George Khotivari’nin AIDS olduğunu söyledi. Ben kendisine yardımcı olmaya çalıştım. Türk vatandaşı değildi ve ilaçları çok pahalıydı. 6.200 TL masraf yaptım. Otabana çıkıp intihar etmek istedi ve ben kurtardım. Vücudunda döküntüler vardı ve 30 kiloya düşmüştü. 42 derece ateşle ambulansla hastaneye kaldırdım. Daha sonra annesinin yanına Eskişehir’e gönderdik ama ailesi ilgilenmiyordu.”

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