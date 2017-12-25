Devre arasında Cenk Tosun'u Everton'a satmaya hazırlanan Beşiktaş, eski oyuncusu Demba Ba'nın transferi için harekete geçti. Senegalli golcü de transfer için ateşi yaktı. Ba, Twitter hesabındaki konumunu Beşiktaş JK olarak değiştirerek taraftarı heyecanlandırdı.
25 Aralık 2017 Pazartesi7 R.Ahir 1439
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Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ı resmen açıkladı!
Devre arasında Cenk Tosun'u Everton'a satmaya hazırlanan Beşiktaş, eski oyuncusu Demba Ba'nın transferi için harekete geçti. Senegalli golcü de transfer için ateşi yaktı. Ba, Twitter hesabındaki konumunu Beşiktaş JK olarak değiştirerek taraftarı heyecanlandırdı.
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