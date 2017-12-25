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Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ı resmen açıkladı!

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Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ı resmen açıkladı!
Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş forması giyen Demba Ba, sosyal medya hesabındaki konumunu 'Beşiktaş JK' olarak değiştirdi...
Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ı resmen açıkladı! Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ı resmen açıkladı! Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ı resmen açıkladı!

Devre arasında Cenk Tosun'u Everton'a satmaya hazırlanan Beşiktaş, eski oyuncusu Demba Ba'nın transferi için harekete geçti.  Senegalli golcü de transfer için ateşi yaktı. Ba, Twitter hesabındaki konumunu Beşiktaş JK olarak değiştirerek taraftarı heyecanlandırdı. 
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