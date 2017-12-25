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Rus parlamenterler Türkiye'yi ziyaret edecek

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Rus parlamenterler Türkiye'yi ziyaret edecek
Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya parlamenterleri heyetinin 2018 yılında bir Türkiye ziyareti planladığını söyledi.
Rus parlamenterler Türkiye'yi ziyaret edecek Rus parlamenterler Türkiye'yi ziyaret edecek Rus parlamenterler Türkiye'yi ziyaret edecek

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, heyetin 2018 yılı içerisinde Türkiye'ye bir ziyaretgerçekleştireceğini belirtti.

"İKİLİ İLİŞKİLER GELİŞECEK"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ile bir araya gelen Volodin, ”İki ülke arasındaki ilişkiler gelişiyor, devlet liderlerimiz bu konuda büyük katkıda bulunuyor. Dolayısıyla en üst düzeyde varılan uzlaşmaların verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi çok önemli. Parlamentolar arası temasların ileride de pekiştirilmesini ele almıştık. Parlamenterlerimiz çeşitli komiteler çerçevesinde bir araya geldi. İlişkilerimizin geliştirilmesini önemli buluyoruz, bu yüzden gelecek yıl ülkenizi ziyaret etmeyi planlıyoruz. Bu ziyaretin ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesine ve karşılıklı anlayışa katkıda bulunacağını düşünüyoruz.” dedi.

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