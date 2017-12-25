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HDP'li vekile 6 yıla kadar hapis

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HDP'li vekile 6 yıla kadar hapis
HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında, Anayasa değişikliğine ilişkin referandumdan önce yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan yargılanacak.
HDP'li vekile 6 yıla kadar hapis HDP'li vekile 6 yıla kadar hapis HDP'li vekile 6 yıla kadar hapis

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında, Anayasa değişikliğine ilişkin referandumdan önce yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Başkan Vekilliğine atanan Cumali Atilla'ya hakaret ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlandı. 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' iddialarıyla hazırlanan, HDP'li Pir'in dokunulmazlığının kaldırılması talepli fezleke, TBMM'ye sevk edilmesi istemiyle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

Anayasa değişikliğinin yapıldığı 16 Nisan referandumu dolayısıyla 2 Nisan günü Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde HDP’nin seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı. Açılışa katılan HDP Diyarbakır Milletvekili Pir, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Diyarbakır Büyükşehir Başkan Vekilliğine atanan Cumali Atilla'yı eltirmişti.

HDP'li Pir'in seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşma üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' iddialarıyla inceleme başlatıldı. İncelemenin sonunda hazırlanan fezlekede, olay günü HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın düzenlediği açılış kapsamında basın açıklaması ve sözde kutlama yapıldığı belirtildi. Fezlekede, "Şüpheli Ziya Pir'in yaptığı konuşma incelendiğinde; 'Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu'nu işlediği, ayrıca 'Bir de kayyum diye buraya göndermişler, bari kayyum gönderiyorsunuz aklı başında birini gönderin' diyerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kayyumuna yönelik onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte sözler sarf etmek suretiyle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret ettiği ve hakaret suçunun unsurları bakımından oluştuğu anlaşılmıştır" denildi. 

TBMM'ye sevk edilmek üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilen fezlekede, şüphelinin halen HDP Diyarbakır milletvekili olması nedeniyle hakkında Anayasa'nın 83'üncü maddesi gereği 'yasama dokunulmazlığı'nın kaldırılması talep edildi. HDP'li Pir, yasama dokunulmazlığı kaldırılırsa hakkında dava açılması durumunda 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilecek.

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