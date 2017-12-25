Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı işgücümaliyeti istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de istihdam edilenlerin işverene toplam maliyetini ve bu maliyet unsurlarının toplam içindeki dağılımını ortaya koymak amacıyla dört yılda bir uygulanan İşgücü Maliyeti Araştırması sonuçlarına göre 2016 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 3 bin 991 TL olarak gerçekleşti. Bu değer 2012 yılında 2 bin 680 TL idi.
Finans ve sigorta faaliyetleri sektörü, 8 bin 5 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör oldu. Bu sektörü, 7 bin 538 TL ile bilgi ve iletişim ve 6 bin 87 TL ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörleri izledi.
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü ise 2 bin 963 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en düşük olduğu sektör oldu. Bu sektörü 2 bin 992 TL ile inşaat ve 3 bin 283 TL ile idari ve destek hizmet faaliyetleri sektörleri takip etti.
Brüt kazancın işgücü maliyeti içindeki payı yüzde 82,9 oldu. Brüt kazancı yüzde 16,7 ile sosyal güvenlik ödemeleri takip ederken diğer işgücü maliyetlerinin payı yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.
Çalışılan süreler için yapılan ödemeler yüzde 83,7'lik oranla kazanç bileşenleri içinde en büyük paya sahip oldu. Çalışılmayan süreler için yapılan ödemelerin payı yüzde 10,2 olarak gerçekleşirken düzensiz ödemeler kazançtan yüzde 3,9 oranında pay aldı. Ayni ödemelerin kazanç içindeki payı yüzde 2,2 iken tasarruf sandıklarına yapılan ödemelerin payı yüzde 0,05 oldu.
Sosyal güvenlik ödemeleri içinde en büyük payı yüzde 84,1 oranıyla zorunlu sosyal güvenlik ödemeleri alırken gönüllü sosyal güvenlik ödemelerinin oranı yüzde 1 oldu. Kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin oranı yüzde 14, diğer sosyal güvenlik ödemelerinin oranı ise yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.
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Aylık işgücü maliyeti 3 bin 991 TL oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı işgücümaliyeti istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de istihdam edilenlerin işverene toplam maliyetini ve bu maliyet unsurlarının toplam içindeki dağılımını ortaya koymak amacıyla dört yılda bir uygulanan İşgücü Maliyeti Araştırması sonuçlarına göre 2016 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 3 bin 991 TL olarak gerçekleşti. Bu değer 2012 yılında 2 bin 680 TL idi.
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