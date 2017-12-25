Bursaspor’da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Bursaspor’da geçen sezon başında Galatasaray’a transfer olan Serdar Aziz’in karşılığında Sercan Yıldırım ve Bilal Kısa ile birlikte yeşil-beyazlı renklere dahil olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Özçal, sakatlığı sebebiyle hiçbir resmi maçta forma giyemedi.
Galatasaray’dan kiralık olarak forma giydiği Kayserispor'da geçirdiği başarılı bir sezonun ardından Bursaspor’a transfer edilen ve yalnızca geçen sezon başında 21 Temmuz 2016 tarihinde Mlada Boleslav ile oynanan hazırlık maçında 30 dakika forma giyebilen Özçal, ardından 11 Ağustos 2016 tarihinde ağrıları sebebiyle idmanı yarıda bırakmış ve sakatlığının ciddi olduğu anlaşılmıştı.
Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Sakatlığı sebebiyle yeşil-beyazlı takımda hiçbir resmi maçta forma giyemeyen ve Bursaspor’dan yıllık 725 bin Euro kazanan Furkan Özçal’ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
- Orada parası olanlar dikkat! Büyük çöküşTaşlar yerinden oynadı! 17 koltuk el değiştirdiUzman çavuşu vuran kişinin kimliği şoke ettiMumcu ailesinde 'Perinçek' kavgası!FETÖ ile DHKP/C'nin "ortak kaos planı"Asgari ücret için tarih belli oldu!Ayakkabı boyacılığından otel sahipliğine'PYD uluslararası terör örgütü sayılsın' talebiGül'den KHK uyarısıBursaspor’da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:47 Güneş 08:20 Öğle 13:11 İkindi 15:27 Akşam 17:49 Yatsı 19:15
- 17°C Adana
- 13°C Adıyaman
- 1°C Afyon
- 5°C Ağrı
- 5°C Amasya
- 2°C Ankara
- 17°C Antalya
- 6°C Artvin
- 11°C Aydın
- 9°C Balıkesir
- BIST: 111.551 0.41
- Altın: 156,073 -0.19
- Dolar: 3,8069 -0.14
- Euro: 4,5208 0.23
Bursaspor’da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Bursaspor’da geçen sezon başında Galatasaray’a transfer olan Serdar Aziz’in karşılığında Sercan Yıldırım ve Bilal Kısa ile birlikte yeşil-beyazlı renklere dahil olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Özçal, sakatlığı sebebiyle hiçbir resmi maçta forma giyemedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ayakkabı boyacılığından otel sahipliğine
- Ünlü damat adayının ölüm nedenini açıkladı!
- Milli Piyango kazananların acı sonu!
- Mert öldürüldü Bitcoin nerede?
- Kendisini ateşe verdi, polis böyle söndürdü
- Diriliş Ertuğrul hayranlarına senaristten müjde
- Sokak ortasında eski eş dehşeti
- Türkiye bu gösteriyi konuşacak!
- Ölüm acısını iki kere yaşadılar
- 10 yaşındaki kızı taciz eden adama esnaf dayağı!
- Taha Akgül’ü mindere yapıştırdı!
- Önce bebeğini sattı, sonra tehdit etti
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.