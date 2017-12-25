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Adalet Bakanı'ndan tek tip kıyafet açıklaması

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) yapılan "tek tip kıyafet" düzenlemesine ilişkin konuştu.
Adalet Bakanı'ndan tek tip kıyafet açıklaması
Adalet Bakanı'ndan tek tip kıyafet açıklaması Adalet Bakanı'ndan tek tip kıyafet açıklaması Adalet Bakanı'ndan tek tip kıyafet açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) yapılan "tek tip kıyafet" düzenlemesine ilişkin, "Bu milletimizin beklentisiydi ve hükümetimiz de o anlamda bir düzenleme yaptı." dedi.

Gül, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, yeni yönetimi tebrik etti.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri için kente geldiklerini anımsatan Gül, "Bu vesileyle gazi şehirli olmak, bağımsızlık aşığı olmak adına çok büyük bir kıvanç, büyük bir coşku içerisindeyiz. Bizleri bu vatanı bağımsız bir şekilde işgallerden arınmış bir şekilde bırakan ecdadımıza ne kadar teşekkür etsek azdır." diye konuştu.

Gazi olma ruhunu 15 Temmuz'da hem Gaziantep'te hem bütün Türkiye'de milletin bir kez daha yaşadığına işaret eden Bakan Gül, TBMM'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin ve darbeye karşı çıkan bütün vatandaşların bir kez daha gazi olduğunu dile getirdi.

"Dost da düşman da Türkiye'nin pranga altına giremeyeceğini bir kere daha görmüştür." diyen Gül, 15 Temmuz'da bunu unutturanlara en güzel cevabın verildiğini söyledi.

Tek tip kıyafet düzenlemesi

Konuşmasında FETÖ sanıklarının yargılanmaları ve KHK ile yapılan "tek tip kıyafet" düzenlemesine de değinen Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Kimisi 1 dolara kimisi 50 bin dolara bu ülkeyi, bu cennet vatanı satıyor, ihanet ediyorlar ama gerçek olan şu ki bayrağına, istiklaline ve istikbaline layık olan bu millet, hiçbir şekilde ruhunu da kendisini de yabancıya satmış, Türkiye düşmanlarına satmış, bu güruha asla izin vermemiştir. Kıyamete kadar da bu topraklarda hiçbir zaman bu gibi güruhlara, işgalcilere asla izin vermeyecektir. Bütün bu yargılamalar hukuk devleti çerçevesinde bu hainlerin yapmış oldukları tüm fiillerden dolayı devam edecektir. Bu yargılamalar da yine anayasaya göre, kanuna göre yapılmaktadır. Mahkemeler önüne gelen herkese 'sen suçlusun, şu kadar ceza vereceğim' demiyor, suçluyla suçsuzu ayırıyor. Yargılamayı adil bir şekilde yapıyor ama darbeciler de görüyorsunuz en ağır cezayı, Türk Ceza Kanunu'nda hangi hüküm varsa bunlardan dolayı da alıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ sanıklarıyla ilgili dün yaptığı konuşmayı hatırlatan Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanımız dün söylediler, bu hainlere bu FETÖ'cü hainlere de yine milletimizin beklentisi doğrultusunda bir düzenleme yapılmış ve bunlara da yine duruşmaya gelirken badem renginde bir elbisenin giyilmesi yönünde bir düzenleme yapılmıştır. Bu milletimizin beklentisiydi ve hükümetimiz de o anlamda bir düzenleme yaptı. Elbette mahkemeler en adil bir şekilde yargılamalarını yapacak ve bu yargılamalar da en hızlı biçimde sonuçlanacak, milletimizin beklentisi ümidi bu şekildedir." diye konuştu.

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