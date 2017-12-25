Galatasaray'ın başarılı stoperi Maicon, frikikten ağları sarsarak 5. lig golünü kaydetti. Sambacı, böylece Fenerbahçe'nin forvetleri Janssen (2) ve Soldado'nun (3) ligdeki gol sayısını yakaladı.
Daha önce formasını giydiği Sao Paulo'da 72 karşılaşmada 5 kez ağları sarsan Maicon, Galatasaray'da ise bu rakama 17 maçta ulaştı. Brezilyalı savunmacı, Bursasporlu Aziz Behic'le birlikte, Avrupa'nın 5 önemli liginde en skorer stoper konumunda bulunuyor. Öte yandan gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Maicon, ikinci yarının ilk haftasında Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.
26 Aralık 2017 Salı7 R.Ahir 1439
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Janssen+Soldado=Maicon
Galatasaray'ın başarılı stoperi Maicon, frikikten ağları sarsarak 5. lig golünü kaydetti. Sambacı, böylece Fenerbahçe'nin forvetleri Janssen (2) ve Soldado'nun (3) ligdeki gol sayısını yakaladı.
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