Türkiye Kart nereden alınacak? İşte tüm detaylar

2018’de hizmete sunulacağı açıklanan ve Başbakan Yıldırım tarafından tanıtımı yapılacak olan Türkiye Kart ile ülke genelindeki tüm ulaşım hatları kullanılabilecek.

Uzun zamandır üzerinde çalışılan ‘Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemi’ kapsamında hazırlanan ‘Türkiye Kart’ hayata geçmeye hazırlanıyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2018 yılında Türkiye Kart’a geçileceğini açıklamıştı.

HER YERDE GEÇERLİ OLACAK

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemi” projesi kapsamında önemli bir proje hayata geçiyor.

Tüm şehirlerin toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek tek bir ödeme sistemine geçilecek. Bunun için de İstanbul başta olmak üzere tüm belediyelerle anlaşma yapılacak.

TEK BİLET KULLANILACAK

İş ve ziyaret için bulunduğu il dışına çıkan vatandaşlar için büyük bir problem olan her ilde farklı kart sistemi bu sayede tarih olacak. Vatandaşlar, üzerinde kendi isminin olduğu ulaşım kartı ile Türkiye genelinde metrodan otobüse, vapurdan metrobüse kadar tek bilet kullanacak. Şehir değiştirildiğinde ayrı bir kart almaya gerek kalmayacak.

Üzerindeki akıllı sistem sayesinde kart milli parklarda ve müze girişlerinde de geçerli olacak.

NEREDEN ALINACAK?

Türkiye Kart'lar PTT'den alınabilecek. Tek bir kartla her türlü finansal işlemi yapmak mümkün olacak. Dünyada çok az ülkede olan bu sistemin birçok ülkeye de ihraç edilmesi planlanıyor.

ÖĞRENCİ VE İNDİRİMLİ KARTLAR

Özellikle üniversite öğrencilerini sevindiren uygulama ile Türkiye'nin her yerindeki ulaşım hizmetlerinden tek kart ile indirimli tarifeden yolculuk yapabilecek. Zira şuan öğrenciler ilk değiştirdiklerinde yada memleketlerinde gittiklerinde o ilin sistemine kayıtlı öğrenci kartı çıkarması ve her yıl yenileme işlemi yapması gerekiyor.

BAŞBAKAN TANITACAK

Ülkemizde çok önemli bir görevi yerine getirecek Türkiye Kart, Başbakan Binali Yıldırım’ın yapacağı tanıtım ile hizmete sunulacak.