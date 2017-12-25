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Ahmedinejad'a rest! Karşılık verilecek

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İran Yargı Erki Sözcüsü Ejei, Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'la özel bir görüşme yapılmayacağını, kendisine kanunlar ve hukuk çerçevesinde karşılık verileceğini belirtti.
Ahmedinejad'a rest! Karşılık verilecek
Ahmedinejad'a rest! Karşılık verilecek Ahmedinejad'a rest! Karşılık verilecek Ahmedinejad'a rest! Karşılık verilecek

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, "bozgunculuk ve yolsuzlukla" itham ettikleri eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'la özel bir görüşme yapılmayacağını, kendisine kanunlar ve hukuk çerçevesinde karşılık verileceğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre haftalık basın toplantısında, Tahran Cuma Namazı İmamı Ayetullah İmami Kaşani'nin "Ahmedinejad, Yargı Erki'yle görüşsün" tavsiyesinin sorulması üzerine Ejei, "Hayır. Bu tavsiye kabul edilmeyecektir." dedi.

Ejei, eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'la özel bir görüşme yapılmayacağını, kendisine kanunlar ve hukuk çerçevesinde karşılık verileceğini kaydetti.

Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen "dolatebahar" internet haber sitesine göre, Ahmedinejad yanlısı onlarca sosyal medya aktivisti geçen günlerde emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Haberde emniyet birimlerinden alınan bilgiye göre gözaltına alınacaklar listesinde 188 kişinin ismi bulunduğu belirtildi.

Öte yandan yine Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen bazı aktivistlerin cep telefonu hatlarının ilgili operatörler tarafından kapatıldığı ve bazılarının banka hesaplarına ulaşamadıkları bilgisine yer verildi.

İran Yargı Erki tarafından bozgunculuk ve yolsuzlukla suçlanan eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, yargı erkine 48 saat süre verdiğini eğer iddialarla ilgili belge ve bilgiler kamuoyuyla paylaşılmazsa yargı erki hakkında açıklamalarda bulunacağını belirtmişti. Sürenin dolmasıyla birlikte Ahmedinejad sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Yargı Erki Başkanı Amuli Laricani'yi bulunduğu makamı gasbetmekle suçlamıştı.

İran'da iki adalet makamı bulunuyor. Yargı erki başkanı ülke lideri Ali Hamaney tarafından belirlenirken, adalet bakanı cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Ülkede mahkemeler yargı erkine bağlı çalışıyor.

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