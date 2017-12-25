Trabzon ilk yarı raporu: Sonradan açıldı

Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetiminde lige beklediği başlangıcı yapamayarak Rıza Çalımbay'ı takımın başına getiren bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde aldığı sonuçlarla zirve yarışı içinde yer aldı.

İnişli çıkışlı bir performans sergileyen bordo-mavililer, ilk 9 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 9 puan toplayarak 13. sırada yer alırken, lider Galatasaray'ın 14 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

Bordo-mavililer, son 8 haftada ise büyük çıkış göstererek 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan ile zirve yarışına tutundu.

Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 29 puana ulaşarak ilk yarıyı lider kapatan Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisinde 7. sırada tamamladı.

- Son 7 sezonun en iyisi

Trabzonspor, son 7 sezonun en iyi ilk yarı performansını gösterdi.

En son 2010-2011 sezonunda 17 haftada 42 puan toplayarak en başarılı dönemini geçiren bordo-mavililer, 2011-2012 sezonunda 24, 2012-2013 sezonunda 24, 2013-2014 sezonunda 27, 2014-2015 sezonunda 26, 2015-2016 sezonunda 24, 2016-2017 sezonunda 21 puan, bu sezon da 29 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, attığı 33 golle de son 7 sezonun en gollü ilk yarısını geride bıraktı.

- Yanal ve Çalımbay'ın grafiği

Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 8 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 9 puan toplayarak 11. sırada kendine yer bulabildi.

Bordo-mavililer, Çalımbay yönetiminde ise 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 20 puanla ligde 7. sıraya yükselirken zirve ile puan farkını da azalttı.

Yanal ile 1.12 puan ortalamasında kalan Karadeniz ekibi, Çalımbay yönetiminde ise 2.2 puan ortalamasına ulaştı.

- 65 gündür ligde yenilgisi yok

Trabzonspor, ligde 65 gündür yenilgi yüzü görmedi.

En son ligin 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermedi.

- İstanbul takımlarına yenilmedi

Trabzonspor, ligin ilk yarısında İstanbul takımlarına boyun eğmedi.

Karadeniz ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile 2-2 berabere kalırken Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Sahasında ise Galatasaray karşısında 2-1 galip geldi.

Böylelikle Trabzonspor, söz konusu 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

- Alanya ve Akhisar yenilgileri

Trabzonspor, ligin ilk yarısında Aytemiz Alanyaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında şok yenilgiler yaşadı.

Karadeniz ekibi, ligin 6. haftasında sahasında 3-0 önde götürdüğü maçta Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 ve 8. haftasında da Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1'lik skorlarla yenilerek önemli puan kayıplar kaybetti.

- Sahasında 18 puan

Trabzonspor, ligin ilk yarısında sahasındaki 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyetle 29 puanın 18'ini topladı.

Karadeniz ekibi, deplasmanda ise 9 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 11 puanı hanesine yazdırdı.