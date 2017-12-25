Başakşehir bu yılı da zirvede bitirdi!

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yılı da zirvede tamamladı.

Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'e 2017-2018 sezonun devre arasına, en yakın rakibi Galatasaray'ın 1 puan önünde ilk sırada girdi.

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayarak, tarihinin en başarılı sezonunu geçiren Medipol Başakşehir, Bursaspor galibiyetiyle başladığı bu sezonun ilk yarısını Galatasaray'ın 1, Fenerbahçe'nin 3 ve Beşiktaş'ın 6 puan önünde lider bitirdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibi, 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 36 puan topladı. Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon 16 hafta oynanan 2016-2017 sezonun ilk bölümünü de 36 puanla tamamlamıştı.

Teknik direktörlüğünü Abdullah Avcı'nın yaptığı turuncu-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kipaş Kahramanmaraşspor'u eleyerek son 16 turuna kaldı.

- Evinde 30 maçlık yenilmezlik serisi

Geçtiğimiz sezon evinde mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, bu başarısını bu sezonda da sürdürüyor. Medipol Başakşehir, sahasındaki yenilmezlik serisini 30 maça yükseltti.

Abdullah Avcı'nın ekibi, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Abdullah Avcı'nın ekibi, sahasındaki son 30 maçta 23 galibiyet alırken, 7 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Medipol Başakşehir bu süreçte 76 puanı hanesine yazdırdı, maç başına puan ortalaması ise 2,53 oldu.

Turuncu-lacivertliler, ligde sahasındaki son yenilgisini 12 Mart 2016'da Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik sonuçla yaşamıştı.

- Ligin en az gol yiyen ikinci takımı

İstanbul ekibi, Süper Lig'in ilk yarısı sonunda Kayserispor ile ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda.

Turuncu-lacivertliler, 17 maçta kalesinde 18 gol gördü. Rakip fileleri 31 kez havalandıran Medipol Başakşehir, 13 gollük averajı yakaladı. İlk yarının en az gol yiyen ekibi 16 golle Beşiktaş oldu.

- Ligin son 2 sırasındaki takımlara 6 puan kayıp

Sezona Fenerbahçe galibiyetiyle başlayan İstanbul ekibi, ligin ilk yarısındaki 3 mağlubiyetinin 2'sini ligin son iki sırasında yer alan Kardemir Karabükspor ve Gençlerbirliği deplasmanlarında aldı.

İkinci haftada Kardemir Karabükspor'a 3-1 kaybeden turuncu-lacivertliler, 6. haftada da Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilmekten kurtulamadı. 15. haftada Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, sahasında Trabzonspor, deplasmanda da Beşiktaş ve Kayserispor ile berabere kaldı.

- "Dört büyüklere" karşı yenilgisi yok

Turuncu-lacivertliler, dört büyüklere karşı oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekti.

Dördüncü haftada 89. dakikada bulduğu golle Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Medipol Başakşehir, 5. haftada ise sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş ile 9. haftada deplasmanda 2-2 berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, 12. haftada ise sahasında 5-1'lik Galatasaray galibiyetine uzandı.

- En golcü isim Adebayor

Medipol Başakşehir'in ligin ilk yarısında en golcü ismi Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor oldu. Sekiz gol atan Adebayor'un ardından ise Moldovalı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu 4 golle geldi.

Skora katkı yapan diğer isimler ise üçer golü olan Emre Belözoğlu, Kerim Frei ve Mevlüt Erdinç ile ikişer golü bulunan Edin Visca, Marcio Mossoro ve Attamah.

- 17 maçta kırmızı kart yok

Turuncu-lacivertli takım, ligin ilk yarısındaki 17 maçta kırmızı kart görmedi.

Takımın en fazla sarı kart gören ismi ise 5 kartla Brezilyalı sağ bek Junior Caicara oldu.

Bu alanda Caicara'nın ardından ise dörder sarı kartlı Adebayor, Mahmut Tekdemir ve Epureanu sıralandı.

- En istikrarlı isim Volkan Babacan

Abdullah Avcı'nın takımında en istikrarlı isim ise milli file bekçisi Volkan Babacan. Volkan, ligin ilk yarısında oynanan 17 maçın tamamında 90 dakika kalesini korudu.

Milli file bekçisi, 3 maçta kalesini gole kapadığı ilk yarıda 18 kez kalesinde gol gördü.

Volkan'dan sonra takımın en fazla forma giyen ismi 16 maça ilk 11'de başlayan Fransız yıldız Gael Clichy oldu. Clichy, 1440 dakika sahada kalırken, 16 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Attamah da 1411 dakika süre aldı.