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'PYD uluslararası terör örgütü sayılsın' talebi

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Suriyeli muhalifler, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya bir dosya sunarak terör örgütü PYD/PKK'nın BM'nin uluslararası terör örgütleri listesine alınmasını istedi.
'PYD uluslararası terör örgütü sayılsın' talebi
'PYD uluslararası terör örgütü sayılsın' talebi 'PYD uluslararası terör örgütü sayılsın' talebi 'PYD uluslararası terör örgütü sayılsın' talebi

Suriyeli muhalifler, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya bir dosya sunarak terör örgütü PYD/PKK'nın BM'nin uluslararası terör örgütleri listesine alınmasını istedi.

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu askeri muhalefet heyeti, Kazakistan'ın başkenti Astana'da cuma günü sona eren 8. Suriye toplantısında BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura ile bir araya geldi.

Askeri muhalefet heyetinin Mistura'ya terör örgütü PYD/PKK'yı BM'nin uluslararası terör listesine eklenmesi konusunda bir dosya ilettiği öğrenildi.  AA'nın ulaştığı 44 sayfalık dosyada terör örgütü PYD'nin PKK ile iş birliğine ve yakın ilişkilerine geniş yer verildi.

Uluslararası terör kavramının açıklandığı dosyada "Bu tanıma ve PYD'nin yaptıklarına istinaden, PYD bir terör örgütüdür ve uluslararası olarak tanınmalıdır. Ayrıca PYD, uluslararası terör örgütü olarak sınıflandırılmış PKK ile çok sağlam ilişkiler içerisindedir. PYD'nin yönetici kadrosunun ve destekçilerinin çoğunluğu PKK üyesidir." ifadeleri kullanıldı.

Muhaliflerin sunduğu dosyada, PYD/PKK'nın ülkede işlediği suçlar "soykırım" olarak nitelenerek örgütün işlediği suçların uluslararası hukuka aykırı olduğuna ve savaş suçu teşkil ettiğine dikkat çekildi.  Dosyada örgütün halkın insan hak ve özgürlüklerini ihlal ettiğine yer verilerek, "PYD'nin çocukları zorla silah altına alması da 1989 yılındaki uluslararası çocuk haklarına aykırıdır." değerlendirilmesi yapıldı.

Örgütün alıkoyduğu sivillere yaptığı işkencelerin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan dosyada, örgütün işlediği hak ihlalleri geniş şekilde ele alındı.

PYD/PKK, REJİME MUHALİF KÜRT KOMUTANLARI TASFİYE ETTİ

Suriye'de 2011'de başlayan ayaklanma ve gösterilere Kürtlerin de gecikmeden katıldığı hatırlatılan dosyada, terör örgütü PYD/PKK'nın Esad rejimine karşı çıkan Kürt yöneticileri ve Kürt muhalif "devrimci" grupları tasfiye ettiği kaydedildi.

PYD/PKK'nın 2012'de rejim ordusundan ayrılan ve rejime karşı savaşan muhaliflerin saflarında yer alan Kürt kökenli komutan ve subayları ortadan kaldırdığı belirtildi.

Muhaliflerin sunduğu dosyada PKK terör örgütünün 1980'li yıllarda Suriye'deki varlığına da geniş yer ayrıldı.

PYD/PKK'NIN ÖSO İLE SAVAŞI

Terör örgütü PYD/PKK'nın muhalif Kürtleri tasfiyesinin ardından bölgedeki topraklarda tek söz sahibi olmak için harekete geçtiğine işaret edilen dosyada, "2012'nin kasım ayında muhalifler Rasul Ayn ilçesini özgürleştirdi. Rejimin askeri ve maddi desteğini alan PYD, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) karşı savaş başlattı. 2013'ün temmuz ayında ilçeyi ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

Dosyada ÖSO'yu aşırıcı gruplara destek vermekle suçlayan PYD/PKK'nın rejimle iş birliğine giderek muhaliflere savaş başlattığı kaydedildi.

PYD/PKK'NIN ESAD İLE İŞ BİRLİĞİ VE İŞLEDİĞİ SUÇLAR

Dosyada Esed rejiminin Haseke'den çekilerek ili PYD/PKK'ya teslim etmesi ve rejime ait güvenlik birimlerinin bölgede kalmasının, örgüt ile rejimin bölgedeki iş birliğinin kanıtı olduğuna işaret edildi.

Dosyada örgütün ele geçirdiği bölgelerde, Arap kökenli köylülere yabancı muamelesi yaptığına ve rejim karşıtı gösterilere izin vermediğine dikkat çekildi. 
Örgütün işgal ettiği bölgelerde "katliamlar" işlediği vurgulanan dosyada PYD/PKK üyelerinin Haseke ilindeki köylerde çok sayıda sivili suçsuz yere öldürdüğü bilgisine yer verildi.

ÖRGÜTÜN MUHALİF KÜRTLERE YAKLAŞIMI

Dosyada "PKK'nın Suriye kanadı YPG, Kürt halkına büyük baskı yapıyor. Halktan vergi adı altında haraç alıyor. Kent girişlerine barikat noktaları kuruyor. Örgüt, Kürtleri kendi anlayışını ve eylemlerini kabullenmeye zorluyor. İnsanlara kötü muamele uyguluyor." ifadeleri kullanıldı.

Örgütün işgalindeki bölgelerde muhalif Kürtlerin tutuklandığı ve işkenceye maruz kaldığı belirtilen dosyada baskılara dayanamayan Kürtlerin örgütün işgalindeki bölgelerden kaçtığı bildirildi.  Dosyada Anadolu Ajansı'nın (AA) SDG'nın eski sözcüsü Talal Silo ile yaptığı röportaja da geniş yer verildi.

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