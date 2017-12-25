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Vakıfbank'tan KHK açıklaması! Değişmeyecek

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Vakıfbank'tan KHK açıklaması! Değişmeyecek
VakıfBank, dünkü KHK ile gerçekleşecek hisse sahipliği değişikliğiyle bankanın kamu bankası statüsü,stratejisi ve iş modeliyle ilgili herhangi bir değişiklik olmayacağını duyurdu.
Vakıfbank'tan KHK açıklaması! Değişmeyecek Vakıfbank'tan KHK açıklaması! Değişmeyecek Vakıfbank'tan KHK açıklaması! Değişmeyecek

VakıfBank dünkü Resmi Gazete'de yayınlanan 696 sayılı KHK'ya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı.

Kararnamenin söz konusu maddeleri ile payları borsada işlem görmeyen (A), (B) ve (C) grubu ortaklar ile ilgili düzenlemeler getirildiği belirtilen açıklamada, "Payları borsada işlem gören (D) grubu ortaklara ilişkin bir düzenleme getirilmemiştir. Bu sebeple borsada işlem gören (D) grubu yüzde 25,22'lik paylar ile ilgili herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Söz konusu KHK ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temsil ve idare edilen hisselerin sahipliği, alınacak Bakanlar Kurulu kararı sonrasında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na geçecektir." denildi. 

Açıklamada, KHK ile gerçekleşecek hisse sahipliği değişikliğiyle VakıfBank'ın kamu bankası statüsü, stratejisi ve iş modeli ile ilgili herhangi bir değişiklik olmayacağı bildirildi. 

Bankanın, kuruluşundan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkenin yanındaki güç olarak, milli ekonomiye olan desteğini artırarak sürdüreceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köklü vakıf kültüründen gelen değerlerini geçmişten geleceğe taşıyan bankamız, 'güçlü Türkiye'nin lider bankası' olma vizyonuyla, müşterilerine hızlı ve etkin bankacılık çözümleri sunmaya devam edecektir. Bu doğrultuda çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde yürüterek ülkemizin büyük hedefleri yolundaki politikalara sonuna kadar bağlı kalacaktır. Güçlü sermaye yapısı, teknolojik altyapısı, nitelikli bankacılık hizmetleri ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin öncü bankalarından biri olan VakıfBank, kalkınma ve toplumsal fayda sağlama yolunda ortaya koyduğu özenli çalışmalarla, piyasalardaki etkinliğini daha da artıracaktır. Bankamız, stratejik projelerin yanı sıra istihdam yaratan, ihracatı ve üretimi destekleyen, katma değer oluşturan, toplumsal refahı artıran projelere finansman sağlamaya ve toplumun tüm kesimlerinin yanında olmaya devam edecektir."

VakıfBank'ın hisselerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerin tamamı hesaplanacak bedel karşılığında Hazine'ye devredilecek.

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