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Milli Piyango kazananların acı sonu!

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Milli Piyango kazananların acı sonu!
Milli piyango büyük ikramiyesini kazananlara ne oldu, piyongo kazanıp da mutlu olan var mı? Her sene olduğu gibi bu senede milli piyango gündemi bir hayli meşgul ediyor.
Milli Piyango kazananların acı sonu! Milli Piyango kazananların acı sonu! Milli Piyango kazananların acı sonu!

Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişi için geri sayım başlarken 61 milyon liralık büyük ikramiye hayalleri zorluyor. Peki milli piyango büyük ikramiyesini kazananlara ne oldu, piyongo kazanıp da mutlu olan var mı? Milli Piyango haram mı diyanet fetvası ne diyor? 

MİLLİ PİYANGO KAZANANLARIN ACI SONU

Milli Piyango haram mı sorusuna yanıt olacak bir örnekle başlayalım. İsmi Mustafa Savgan. Onun hakkında "Kaybedebilme Kabiliyeti" adlı bir belgesel bile çekildi. Neden mi? Çünkü kendisi 1979'da 100 bin liralık ilk ikramiyesini kazandı. 1982'de yeniden 30 milyon liralık büyük ikramiyeyi tutturdu. 1984'te 15 milyon lira 1987'de ise 2 milyon lira kazandı. Belgeseli çekildiğinde ise hala ayakkabı boyacılığı yapıyordu. 12 Aralık 2014 tarihinde kaldığı bir yakının evinde hayata gözlerini yumdu.

Mustafa Savgan büyük ikramiyeyi kazanınca ilk iş karısını boşamak istiyor. Yaptıklarını da şöyle anlatıyor : “Paralar eşime kalmasın diye harcamaya başladım. 150 memurun maaşını 2 ayda yiyordum. Eşimi de annesinin yanına gönderdim, evdeki bütün eşyaları satıp tekrar İstanbul’a döndüm. Yıl 1985'ti. Cağaloğlu’nda bir handa hem gece bekçiliği, hem de ayakkabı boyacılığı yapmaya başladım. Eşimin açtığı dava sonucu boşandım. Sevgi olmadan para bir işe yaramıyor.”

Kazandığı 4 büyük ikramiyeyi de tüketen Savga o paranın hayrını hiç görmedi. 12 Aralık 2014 tarihinde kaldığı bir yakının evinde yapayalnız ve beş kuruşsuz hayata gözlerini yumdu.

MİLLİ PİYANGOYU KAZANAN AHMET SARI'NIN SONU

Afyon Karahisar'ın Dazkırı ilçesi Akyarma köyünde doğan 82 yaşındaki Ahmet Sarı'nın, aldığı çeyrek bilete 1964 yıl başı çekilişinde büyük ikramiye vurdu. Kazandığı parayla lüks bir yaşam süren Ahmet Sarı, önce 6 çocuğunu evlendirdi kalan parayla da koyun ticaretine girdi. Milli piyango ikramiyesi ona da hayır etmedi. Parası suyunu çekti, koyun ticareti battı. Eşinden boşanmak zorunda kalan Ahmet Sarı huzurevine sığındı.

PİYANGO BANA HAYIR GETİRMEDİ

50 yıl önce piyango kazanana kadar güzel bir hayatı olduğunu anlatan Sarı, şunları anlatıyor : "Piyangoda bana 10 bin lira düştü. O parayla hayvancılık yaptım. Koyun aldım. Aileme iyi bir hayat sunmak istedim. Daha sonraki yıllarda maalesef param bitti. Para da bitince geçimsizlikler olmaya başladı, eşimden boşandım. Hiç param kalmadı, bakıma muhtaç oldum. Torunum beni huzur evine getirdi. Bana dışarıda kimse bakmadı. Ben de 4 yıldır buradayım. Şimdi sadece yaşlılık parası alıyorum."

MİLLİ PİYANGO ÇIKAN MEHMET SARIOĞLU'NUN SONU

Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Tırkaz köyünde 40 yıl önce Milli Piyango biletine büyük ikramiye çıkan Mehmet Sarıoğlu'nun hayatı da para yüzünden tepe taklak oldu. Bir anda zengin olan Sarıoğlu, iyi bir hayat yaşamaya başladı. Paralar suyunu çekince Sarıoğlu üç kuruşa muhtaç hale geldi. 

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