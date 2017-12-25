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Uzman çavuşu vuran kişinin kimliği şoke etti

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Siirt Emniyet Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde ağır yaralanan Uzman Çavuş H.N' yi vuran kişinin de bir uzman çavuş olduğunu açıkladı.
Uzman çavuşu vuran kişinin kimliği şoke etti
Uzman çavuşu vuran kişinin kimliği şoke etti Uzman çavuşu vuran kişinin kimliği şoke etti Uzman çavuşu vuran kişinin kimliği şoke etti

Uzman Çavuş H.N. dün akşam saatlerinde kent merkezinde araç trafiğine kapalı Güres Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı.

Uzman Çavuş H.N.'ye doğru 6 - 7 el ateş eden saldırgan, ara sokaklara kaçarak içini kaybettirdi. Ağır yaralanarak yerde kalan Uzman Çavuş H.N.'ye ise ilk yardımı çevredekiler yaptı. Uzman Çavuş H.N., çağrılan ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Vücuduna 2 kurşun isabet ettiği öğrenilen Uzman Çavuş'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Siirt Valiliği, dün uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan uzman çavuşun, borç nedeniyle başka bir uzman çavuş tarafından vurulduğunu açıkladı. 

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğünce 24 Aralık 2017 günü saat 17.45 sıralarında ilimiz Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi Ziraat Bankası önünde meydana gelen silahla kasten yaralama olayı ilgili olarak çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda, Jandarma Komutanlığında görev yapmakta olan Uzman Çavuş G.T., borçlu olduğu Uzman Çavuş H.N.’yi 3-4 el ateş etmek suretiyle yaralamıştır. Daha sonra olay yerinden uzaklaşarak ikametine geçen G.T., 155 ihbar hattını arayarak olayı gerçekleştiren şahsın kendisi olduğunu beyan etmesi üzerine olayı gerçekleştirdiği silah ile ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca yaralanan H.N.’nin hayati tehlikesi mevcut olup halen Siirt Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görmektedir. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda tahkikata başlanılmıştır" denildi.

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