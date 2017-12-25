AK Parti'den son dakika açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Dün yayımlanan 696 sayılı KHK'daki "sivillere ceza muafiyeti"ne ilişkin düzenlemeye getirilen eleştirilere ilişkin konuşan Ünal, "Bu düzenleme 15-7-2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü, yani sadece o gece ve 16 Temmuz sabahı ile ilgili. 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir." açıklamasında bulundu.

İşte Ünal'ın açıklamasının satır başları:

- Uyum yasaları ile ilgili 5 komisyon oluşturulduğunu dile getirdi.

- Mali disiplini olan, ufku olan bütçeler olmasıdır. Bu yönü ile de aynı zamanda 2023 hedefine Türkiye'yi taşıyan bütçeler olması açısından son derece önemli bütçelerdir.

YENİ KHK'DA "SİVİLLERE CEZA MUAFİYETİ" TARTIŞMASI

SORU: KHK’larda dikkat çeken bir madde var. 121’nci madde. O da tartışma konusu başlattı. Darbe ve olası terör olayına karşı direnen kişilere dokunulmazlık hakkı tanınıyor. Hiçbir şekilde hukuki sorumluluk alınmayacağı söyleniyor. Karşı tarafı tutuklama, gözaltına alma ya da etkisi hale getirmek derken çerçeve nedir?

15- 16 TEMMUZ SONRASINI KAPSAMIYOR

CEVAP: Bu düzenleme, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü yani sadece o gece ve o gecenin devamı niteliğindeki 16 Temmuz sabahı ile ilgili. Darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması ibaresi, 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Burada yer alan terör eylemleri ibaresi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla yazılan bir unsurdur. Bu ifade, daha sonra gerçekleşen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır.

O gece ve o gecenin sabahında darbe girişimine karşı göğsünü siper etmiş, darbeyi engellemek için ülkesini çıplak elleriyle tutmuş o kahraman insanların ülkelerini canları pahasına korumalarından dolayı onlara dönük herhangi bir hukuki sorumluluk doğmasın diye bu düzenleme yapılmıştır. Dolayısıyla buradan yola çıkarak bu düzenlemenin bugüne şamilmiş gibi, bugünkü diğer terör eylemleriyle ilgiliymiş gibi gösterilmek istenmesi tamamen dezenformasyondan ibarettir.

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. 16 yıldan beri iktidarda olan AK Parti'nin 16 yıldan beri bu ülke için yaptığı ortadadır, aldığımız kararların ne için alındığı ortadadır. Bizim bu ülkenin istikrarı, dönüşmesi, büyümesi için 16 yıldan beri yaptığımız ortadadır. Dolayısıyla bu yalanları, bu tezviratı, kara propagandayı yapanların da ne yaptıkları ortadadır.

TEK TİP KIYAFET DÜZENLEMESİ

Burada ilk kez uygulanan bir uygulama ile karşı karşıya değiliz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra özellikle bir terör örgütü olarak FETÖ mensuplarına dönük halkın açık bir talebi, isteği doğrultusunda bu konuda defalarca gündeme gelmiş, Adalet Bakanlığımız dünya örneklerini inceleyerek meseleyi hukuki bir zemine kavuşturmuştur. Türkiye'de tek tip kıyafet uygulamasının çerçevesine bakıldığında, darbeye teşebbüs, anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanı'na saldırı, hükümete karşı suçtan tutuklu ve hükümlü olanlar badem kurusu ve gri renkte iki farklı kıyafet uygulaması gerçekleştiriliyor.

ŞIRNAK'TA ERDOĞAN'A SARILAN KİŞİ

Güvenlik zaafiyeti var mı? sorusuna Mahir Ünal, "Orada güvenlik zaafiyeti söz konusu değil. Cumhurbaşkanımıza sarılmak isteyen şehit çocuğunun anlık bir hareketi. " cevabını verdi.