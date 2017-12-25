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Güvenlik zaafiyeti var mı? İlk açıklama

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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılan gençle ilgili güvenlik zaafiyeti var mı? sorusuna yanıt verdi.
Güvenlik zaafiyeti var mı? İlk açıklama
Güvenlik zaafiyeti var mı? İlk açıklama Güvenlik zaafiyeti var mı? İlk açıklama Güvenlik zaafiyeti var mı? İlk açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılan gençle ilgili "Güvenlik zaafiyeti var mı?" sorusuna yanıt verdi.

GÜVENLİK ZAAFİYETİ VAR MI?

Mahir Ünal, "Ben de o esnada oradaydım. Vatandaş bir şehit çocuğu. Güvenlik zaafı söz konusu değil. Salona alınanlar güvenlik kontrolünden geçiriliyor. Cumhurbaşkanımıza gösterilen aşırı bir sevgi gösteri. Kendisiyle konuştum, hareketinin doğru olmadığını söyledim. Elini öpmek istediğini ama kendisine yaklaştığında ne yapacağını şaşırdığını söyledi." dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şırnak'ta dün düzenlediği AK Parti 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere seslendi. Erdoğan, konuşmasını tamamlayıp, salondakilerle vedalaşırken platforma aniden biri çıktı. Koşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelip, sarılmak isteyen ve sahnede kısa süreli hareketliliğe neden olan kişinin, TIR şoförlüğü yapan Hüseyin Demircan olduğu öğrenildi.

Erdoğan'ın korumaları tarafından platformdan indirilen ve gözaltına alınan Demircan, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

Şırnak'ta Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nı kurduklarını anlatan Demircan, ​"Ben şehit yakınıyım. Ailemizden terör örgütü PKK tarafından bugüne kadar 13 kişi şehit edildi. Şehit edilenler arasında annem, 2 ağabeyim ve 2 kız kardeşim var. Korucu olduğumuz için PKK, 1987 yılında Şırnak'ın Güneyce köyü Çift Kavak mezrasına baskın yaparak, ailemden çok sayıda kişiyi şehit etti. Ben, Cumhurbaşkanı'mızı çok seviyorum. Dün sahnedeyken kendisine sarılmak için sahneye çıktım; ama korumalar, yanlış anladı ve beni sahneden indirdiler. Benim başka bir amacım yoktu, sadece sarılmak istedim. Emniyette ifadem alındıktan sonra serbest bırakıldım. Böyle bir yanlış anlamaya neden olmak istemezdim. Sadece Cumhurbaşkanı'mıza sarılmak istedim."

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