Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Arda Turan'ın transfer edileceğine dair iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.



Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olmadığını ifade eden Orman, "Arda Turan ile ilgili fikrimi sordunuz, Arda çok sevdiğim, kariyerli bir oyuncu, Türkiye'nin de önemli bir markası. Bizim takımımızda Arda Turan'ın oynadığı bölgede çok oyuncumuz var, mevcut oyuncularımızdan mümkün olduğunca performans sağlamak zorundayız. Arda'yı çok severim, nasip olursa sevinirim ama şu anda Beşiktaş'ın böyle bir gündemi yok. Tolga ve Arda aile gibi, herkes birbirini görür. Daha yarım saat önce Fatih Terim ile görüştüm, tebrik ettim. Biz arkadaşız" dedi.