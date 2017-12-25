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Çin'den Kore yarımadası için itidal çağrısı

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Çin'den Kore yarımadası için itidal çağrısı
Dışişleri Bakanlığı, Kore yarımadasında tansiyonun düşürülmesi ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bildirdi.
Çin'den Kore yarımadası için itidal çağrısı Çin'den Kore yarımadası için itidal çağrısı Çin'den Kore yarımadası için itidal çağrısı

Çin, Kore yarımadasında gerginliğin azaltılması içintüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Kuzey Kore’ye yaptırım kararı ve Pyongyang yönetiminin bu karara tepkisiyle ilgili olarak tüm tarafları, yarımadada gerginliğin azaltılması ve sorunun uygun bir şekilde çözülmesi için yapıcı çaba sarf etmeye çağırdı.

Yarımadadaki sorunun çözümü için ilgili ülkeleri barışçıl araçlar kullanmaya davet eden Hua, BMGK’nin geçen cuma günü aldığı kararın Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımları güçlendirse de halkı, normal ekonomik aktiviteleri ve söz konusu ülkeye sağlanan gıda desteğini ve insani yardımları etkilemediğini vurguladı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, BMGK'nin yeni aldığı yaptırım kararı, Kore yarımadası ile bölgede barışı ve istikrarı ihlal eden savaş nedeni olarak nitelendirilmiş ve bu yaptırımların ülkeyi ekonomik ablukaya aldığı savunulmuştu.

Açıklamada, ABD'nin Pyongyang yönetimine yönelik "düşmanca" tavır ve tehditlerinin ortadan kaldırılması için nükleer caydırıcılığın pekiştirileceği ve yaptırımları destekleyenlerin bunun bedelini ödeyeceği ileri sürülmüştü.

BMGK'de Çin ve Rusya'nın da desteğiyle kabul edilen kararda, Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilmesi ve yurt dışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye dönmesi öngörülüyor.

Kore yarımadası, sıklıkla Kuzey Kore'nin füze denemeleriyle gündeme geliyor. Pyongyang yönetimi, BMGK'nin aldığı yaptırım kararlarına rağmen nükleer ve füze programını devam ettiriyor. Kuzey Kore en son 29 Kasım'da yaptığı kıtalar arası balistik füze denemesiyle uluslararası toplumun tepkisini çekmişti. 

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