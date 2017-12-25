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Terim'in ilk transferi! Resmen imzayı attı

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Terim'in ilk transferi! Resmen imzayı attı
Galatasaray'da ilk imza geldi. Sarı-Kırmızılı takım U21 takımında attığı 13 golle en golcü futbolcu konumunda olan Kıbrıslı oyuncu Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Terim'in ilk transferi! Resmen imzayı attı Terim'in ilk transferi! Resmen imzayı attı Terim'in ilk transferi! Resmen imzayı attı

Galatasaray, 19 yaşındaki golcüsü Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı. Ahmet Sivri geçtiğimiz günlerde A Takım ile yapılan idmanda takım ile birlikte çalışmıştı.

U21 takımı ile bu sezon dikkatleri üzerine geçen genç golcü şimdiye kadar attığı 13 golle adından söz ettirmişti.

Sezon başında Kıbrıs'tan transfer edilen Ahmet Sivri etkili son vuruşları ile ön plana çıktı.

Ahmet Sivri, Emrah Bayraktar'ın Galatasaray alt yapı sorumlusu olmasıyla Sinan Vardar tarafından önerilmişti.

Ahmet Sivri sosyal medya hesabından paylaştı

"6 aydır formasını gururla temsil ettiğim GALATASARAY ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladım. Bu süreçte üzerimde emeği geçen başta aileme, dostlarıma, akademi hocalarına ve desteklerini her daim hissettiğim Hasan Ecer ve Tekin birinci abime sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bana güvenen, inanan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağım, bu daha başlangıç. ASLOLAN DAİMA GALATASARAY’dır."

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