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Yıldız: Toplumun buna ihtiyacı var

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Yıldız: Toplumun buna ihtiyacı var
Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından UNESCO 2016-2017 Hoca Ahmet Yesevi Sezonu'nda gerçekleştirilen faaliyetler, düzenlenen basın toplantısında değerlendirildi.
Yıldız: Toplumun buna ihtiyacı var Yıldız: Toplumun buna ihtiyacı var Yıldız: Toplumun buna ihtiyacı var

Ahmet Yesevi Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Ankara’da bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, geçen iki yılda yapılan 410 faaliyeti, birkaç başlık altında topladıklarını söyledi.

Birçok proje gerçekleştirdiklerini, bunların içinde en önemli gördükleri projenin, Ahmet Yesevi Kitaplığı Projesi olduğunu belirten Yıldız, Türkiye'de Hoca Ahmet Yesevi adını taşıyan okullara TİKA'nın desteğiyle kitaplık yaptırdıklarını ve konferanslar düzenlendiğini ifade etti. 

İstanbul Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde 21 Mart 2016'da Hoca Ahmet Yesevi Otağı kurulduğunu anımsatan Yıldız, şunları kaydetti:

"PTT ile 'Hoca Ahmet Yesevi'nin Ölümünün 850. Yıl dönümü' konulu Anma Pulu ve Zarfı bastırıldı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile Gümüş Hatıra Para bastırıldı. Yaptığımız faaliyetlerden duygusal yönü en etkili olan, 'Engelsiz Divan-ı Hikmet' kitabıydı. Ahmet Yesevi'nin hikmetlerini bizler okuduğumuz zaman anlayabiliyoruz ama gönül gözüyle gören kardeşlerimiz ve can kulağıyla işiten kardeşlerimiz için Divan-ı Hikmet'i sesli betimlemeli ve işaret dili olarak hazırladık. Diğer faaliyetler bir tarafa o kardeşlerimize Engelsiz Divan-ı Hikmet'i hediye etmek bizleri çok mutlu etti."

Yıldız, Divan-ı Hikmet'i, günümüz Türkçesine sadeleştirip Çağatay Türkçesi orijinaliyle yayınladıklarını, bu eserlerin üniversitenin internet sitesinden ücretsiz indirilebileceğini söyledi.

Çocuklar için de Yesevi'nin hayatını anlatan hikâye kitabı yayınladıklarına işaret eden Yıldız, aynı zamanda iki bölümlük oyun kitabı yayınladıklarını dile getirdi.

Fuad Köprülü'nün "Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar" kitabının 2018 yılında Latin alfabesi ile basılacağını aktaran Yıldız, "2016 yılında bağımsızlıklarının 25. yılında Türk Cumhuriyetleri onuruna, Uluslararası Türk Akademisi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığının destekleriyle hazırlanan 'Tehlikedeki Türk Dilleri' kitabı 4 cilt olarak yayımlandı. Türkiye'de 26 il ve 20 üniversite, yurt dışında 8 ülke ve 14 şehirde 'Ahmet Yesevi'yi Anlamak' adlı konferanslar düzenlendi." ifadelerini kullandı.

Konferansların yanı sıra beste yarışmasının da gerçekleştiğini belirten Yıldız, “Mütevelli Heyet Başkanlığı ve TİKA'nın katkılarıyla ''Hoca Ahmet Yesevi” konulu bir beste yarışması düzenlendi. Hoca Ahmet Yesevi Beste yarışmasında dereceye giren eserler ''Hoca Ahmet Yesevi’den Esintiler'' adlı albümde toplandığını ifade etti.

Hoca Ahmet Yesevi'nin mesajlarına toplumun ihtiyacının olduğunu ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:

''Birçok şehrimizde faaliyetler duyuluyor. Okullarımız bizden kitaplar istiyor. Konferanslara davet ediyorlar. Çocuklar için hazırlanan kitapları istiyorlar. Birçok şehrimizde Divan-ı Hikmet okumaları başladı. Samsun’da geçen yıl 700 kişi Divan-ı Hikmet okuması yaptı. Bu sene de Kredi Yurtlar Kurumunun öncülüğünde üniversitelerde okuyan gençler okumalar yapıyor. Ben geriye dönüşlerin çok iyi olduğuna inanıyorum. Toplumun buna çok ihtiyacı var. İbni Rüşd diyor ki, ''Yumurtayı dıştan kırdığınız zaman hayat son bulur. İçten kırdığınız zaman hayat başlar'' Hayatın başlayabilmesi için yumurtayı içten kırmamız gerekiyor. İçten değişiklik yapmamız gerekiyor. Büyüklerimizin mesajlarına toplumun çok ihtiyacı var. Hoşgörüye karşımızdaki kişiyi ötekileştirmemeye çok ihtiyacımız var. Geldiğimiz noktada dünyanın da buna çok ihtiyacı var.''

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