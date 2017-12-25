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Asgari ücret için tarih belli oldu!

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Asgari ücret için tarih belli oldu!
Asgari ücret için beklenen tarih belli oldu. 2018 Yılı asgari ücreti 29 Aralık cuma günü açıklanacak.
Asgari ücret için tarih belli oldu! Asgari ücret için tarih belli oldu! Asgari ücret için tarih belli oldu!

Asgari ücret zammı için milyonlarca işçinin bekleyişi sürüyor. Son dakika haberine göre, 2018 asgari ücret zammı için beklenen tarih belli oldu. Asgari ücretin ne kadar olacağı 29 Aralık'ta gerçekleşecek olan 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından açıklanacak.

Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, merakla Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkacak olan kararı bekliyor. 2018 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak 22 Aralık Cuma günü 3. toplantısını gerçekleştiren komisyon, toplantıda asgari ücret zammı hakkında karara varamamıştı.

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