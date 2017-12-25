Süper Lig'de 17. haftada Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan ve ligin ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta kupa sorunu yaşanıyor. 28 Aralık'ta Osmanlıspor'la karşılaşacak siyah-beyazlı takımda Ricardo Quaresma, Talisca, Gary Medel başta olmak üzere birçok futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bu mücadelede oynamak istemediklerini dile getirdi.
25 Aralık yani bugünün Noel olması ve bayramlarını aileleriyle geçirmek isteyen futbolcuların bu yöndeki talebiyle karşılaşan Şenol Güneş ise Sivasspor mağlubiyeti nedeniyle yanıt vermedi.
ŞENOL GÜNEŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Tecrübeli teknik adam, bu konuyla ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu’na fikstür tepkisinde bulunmuştu. Güneş, “Lig bitiyor bu kez de kupa var. Bazı futbolcularımızın sadece ülkesine gidip dönmesi 2 gün sürüyor. Sezon boyunca o kadar boş zaman varken yıl sonundaki periyodun bu kadar yoğun geçmesi anlamsız” ifadelerini kullanmıştı.
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Beşiktaş'ta Noel krizi! "Oynamak istemiyoruz"
Süper Lig'de 17. haftada Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan ve ligin ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta kupa sorunu yaşanıyor. 28 Aralık'ta Osmanlıspor'la karşılaşacak siyah-beyazlı takımda Ricardo Quaresma, Talisca, Gary Medel başta olmak üzere birçok futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bu mücadelede oynamak istemediklerini dile getirdi.
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