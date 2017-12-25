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Papa’dan Noel mesajı

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Papa’dan Noel mesajı
Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus Noel mesjında, Filistin meselesiyle ilgili uluslararası toplumun çabalarını devam ettirmesi gerektiğini belirtti.
Papa’dan Noel mesajı Papa’dan Noel mesajı Papa’dan Noel mesajı

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, Filistin meselesiyle ilgili uluslararası toplumun çabalarını devam ettirmesi gerektiğini belirterek "Taraflar arasında diyaloğu sürdürme iradesi ve bunun sonucunda iki tarafın da kabul ettiği, uluslararası olarak tanınan sınırlar içinde, barışçıl şekilde bir arada yaşanabilecek iki devletli çözüme ulaşılması için dua edelim." dedi.

Hristiyan aleminin Noel Bayramını kutlarken Filistin meselesine de değindi

Savaşların dünyayı kasıp kavurduğu bu dönemde, eski kalkınma modellerinin insani, toplumsal ve çevresel gerilemeye yol açtığına işaret eden Papa, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını açıklaması ve uluslararası toplumun buna karşı gösterdiği büyük tepkiyle dünya gündeminin birinci sırasına oturan Filistin meselesi hakkında şunları kaydetti:

"Bugün, (Hazreti) İsa'yı, İsrailli ve Filistinliler arasında giderek artan gerilim yüzünden acı çekmeye devam eden Ortadoğulu çocukların yüzlerinde görüyoruz. Bugünkü bayramımız vesilesiyle Kudüs ve Kutsal Topraklar'ın tamamına barış diliyorum. Taraflar arasında diyaloğu sürdürme iradesi ve bunun sonucunda iki tarafın da kabul ettiği, uluslararası olarak tanınan sınırlar içinde, barışçıl şekilde bir arada yaşanabilecek iki devletli çözüme ulaşılması için dua edelim. Bölgede uzun zamandır beklenen adalet ve güvenliğin, tüm zorluklara rağmen sağlanması için uluslararası camianın çabalarının sürmesini diliyorum."

Ortadoğu, Afrika ve Arakan'daki acılara da değindi

Ülkelerini kan gölüne çeviren savaşın Suriyeli çocukların yüzlerini adeta damgaladığını ifade eden Papa Franciscus, Suriye'de her bir insanın haysiyetine duyulan saygı ile etnik veya dini farklılıklar gözetilmeksizin toplumun yeniden inşasına yönelik ortak bağlılığın tekrar hakim olmasını diledi.

Iraklı çocukların ise ülkenin son 15 yılda sahne olduğu çatışmalar sebebiyle çok ciddi yaralar aldığını dile getiren Papa, içinde bulundukları savaş neredeyse unutulmaya yüz tutmuş Yemenli çocukların da açlık ve hastalıklarla mücadele ettiğinin altını çizdi.

Özellikle Güney Sudan, Somali, Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Nijerya'da olmak üzere Afrikalı çocukların acı içinde olduklarını vurgulayan Papa, Venezuela'nın da halkın yararı için toplumdaki çeşitli unsurlarla olan açık diyaloğunu sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Kore yarımadasındaki krizin aşılması temennisinde de bulunan Papa, bütün dünyanın çıkarı için ülkeler arasındaki karşılıklı güvenin artması gerektiğini söyledi.

Ukrayna'daki krize de değinen Papa, ülkeye bir an önce barışın gelmesi için dua ettiklerini kaydetti.

Ülkelerini yalnız başlarına ve insanlık dışı şartlarda terk etmeye zorlanan çocukların insan kaçakçılarının hedefi haline geldiğinin altını çizen Papa Franciscus, göçe zorlanan insanların hayatlarını, zaman zaman trajediyle sonuçlanan zorlu yolculuklarda riske attıklarını hatırlattı.

Arakanlı Müslümanlara ilişkin de konuşan Papa, Myanmar ve Bangladeş'e yaptığı ziyaret sırasında gördüğü çocukların halini anımsattı. Papa, "Umarım ki uluslararası toplum, bölgedeki (Myanmar) azınlıkların izzetinin korunması konusundaki çabalarına bir son vermez. (Hazreti) İsa, kabul görmemenin acısını çok iyi bilir, kalplerimiz o insanlar için Beytullahim'deki evlerin kapıları gibi kapalı olmasın." ifadelerini kullandı.

Papa, konuşmasının sonunda bugünün ve geleceğin çocukları için dünyayı daha insani ve güzel bir yer yapma çağrısında bulundu.

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