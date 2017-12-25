26 Aralık 2017 Salı7 R.Ahir 1439
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G.Saray'dan seçim açıklaması! Görev süresi...

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G.Saray'dan seçim açıklaması! Görev süresi...
Galatasaray, 20 Ocak'ta yapılacak olağanüstü seçimde göreve gelecek yönetimin görev süresinin 3 yıl olacağını açıkladı.
G.Saray'dan seçim açıklaması! Görev süresi... G.Saray'dan seçim açıklaması! Görev süresi... G.Saray'dan seçim açıklaması! Görev süresi...

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Alınmış seçim kararı sonrası camiamızdaki yorumlar nedeniyle meselenin hukuki dayanakları ve gerekçeleri hakkında açıklama yapmak gereği hasıl olmuştur.

T.C Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu’na uygun olarak kabul edilip yayınlanan Tüzüğümüze göre:

Toplantı türleri, Tüzüğümüzün 25.maddesinde 3’e ayrılmıştır.

Bunlar: Yıllık olağan toplantı, Seçim toplantısı ve Olağanüstü toplantıdır.

Yine tüzüğümüzün 27.maddesine göre seçim toplantılarının gerek olağan gerekse de olağanüstü olmak üzere yapılması mümkündür.

Olağanüstü seçim toplantısı her zaman yapılabilir, tüzüğümüzde bir süre kısıtlaması yoktur.

Tüzüğümüzün 28.maddesine göre, Olağanüstü toplantı;

1- Yönetim Kurulu kararı,
2- Denetim Kurulu’nun yazılı isteği,
3- Kayda açık üyelerin 1/5’inin (beşte birinin) yazılı isteği,

üzerine yapılır.

Bu maddeleri hep bir arada değerlendirdiğimizde yönetim kurulunun olağanüstü seçim genel kurul toplantısı kararı almak yetkisinin olduğu açıktır.

Tüzüğün 60.maddesine göre yapılacak seçimde seçilecek tüm organların (yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetim kurulu ve sicil kurulu) görev süresi 3 yıldır.

Seçimli genel kurul kararı alan yönetim kurulunun ve diğer kurulların müstafi sayılması iddiasının hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Madde 92 ‘de kulüp başkanlığı herhangi bir nedenle boşalırsa hükmü, Başkanın ya istifası ya da vefatı halinde uygulanma alanı bulacaktır.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

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