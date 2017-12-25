26 Aralık 2017 Salı7 R.Ahir 1439
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Esed rejimi İdlib'deki ateşkesi ihlal etti

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Esed rejimi İdlib'deki ateşkesi ihlal etti
Esed rejimi, Suriye'nin İdlib ve Hama illerine hava saldırları düzenledi. İlk belirlemelere göre 2'si kadın, 2'si çocuk 7 sivil yaşamını yitirdi.
Esed rejimi İdlib'deki ateşkesi ihlal etti Esed rejimi İdlib'deki ateşkesi ihlal etti Esed rejimi İdlib'deki ateşkesi ihlal etti

Beşşar Esed rejimi güçlerinin, Suriye'de gerginliği  azaltma bölgelerinden olan İdlib'e yaptığı 70'in üzerinde hava saldırısında en az 7 sivil hayatını kaybetti. 

Rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Serakib, Sincar, Hiş  ,Tel Mardih, Marretnuman, Maar Debse, Temaniye, Zıfer, Şeyh Baraka, Tel Amaar,  Şeyh İdris ve Tel Tukan bölgesiyle, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yer alan  Hama'nın kuzeyindeki Latamne, el Zekat ve Kefer Zeyta'ya arka arkaya hava  saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzey kırsalına,  Rusya ve Esed rejimine bağlı savaş uçakları 70'ten fazla saldırı düzenledi."  dedi.

Yusuf, dört gerginliği azaltma bölgesinden biri olan İdlib'e sabah  saatlerinden itibaren düzenlenen saldırılarda 2'si kadın, 2'si çocuk 7 sivilin  yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Mart 2011'de başlayan iç savaşta hava saldırılarına en fazla maruz  kalan bölgelerden İdlib, 14-15 Eylül 2017'deki Astana toplantısında, Türkiye,  Rusya ve İran tarafından gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı.

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