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Denizlispor'da 8 ayrılık birden açıklandı!

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Denizlispor'da 8 ayrılık birden açıklandı!
Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, teknik direktör Reha Erginer'in raporu yönünde 8 futbolcuyla yollarını ayıracaklarını, futbolculara gerekli bildirimleri yaptıklarını söyledi.
Denizlispor'da 8 ayrılık birden açıklandı! Denizlispor'da 8 ayrılık birden açıklandı! Denizlispor'da 8 ayrılık birden açıklandı!

Üstek, gazetecilere yaptığı açıklamada, TFF 1. Lig'de ilk yarıyı istedikleri yerde bitiremediklerini belirtti. Ara transfer döneminde teknik direktör Reha Erginer'in isteği doğrultusunda takıma takviye yapacaklarını ifade eden Üstek, "Hocamızın verdiği rapora göre 8 kişi ile yollarımızı ayırıyoruz. Bunlara tebligatlarını yaptık. Oyuncu gönderdiğimiz bölgelere transferler yapacağız. Moritz ve Sanko'yu daha önce göndermiştik. Toplamda kulübümüzden 10 kişi gitmiş oldu. Bunların yerine de tüm bölgelere takviyeler yapacağız." diye konuştu. 

Ligde ikinci yarı hedeflerinin yüksek olduğunu vurgulayan Üstek, şunları kaydetti:

"Bu ligde artık adından sıkça söz ettiren bir Denizlispor olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. Transfer bütçemiz hazır şu anda. Önce transfer yasağını kaldırmamız gerekiyor. Bununla ilgili 17 dosyamız vardı. Bunun 8'ini kapattık, 9 dosyamız kaldı. Bunları da kapatıp 1 Ocak'taki kampımıza yeni transfer edeceğimiz arkadaşlarımızı dahil etmek istiyoruz. Ayın 13'ündeki ilk maça tam hazır olarak çıkmak istiyoruz."

Bu arada, kulüp başkan yardımcısı Taner Atilla, futbolculardan Ömer Alp Kulga, Şevki Çınar, Yasin Ozan, Ramazan Tarık Ergut, Şefik Can Erel, Emre Sağlık, Anıl Taşdemir ve Burak Yılmaz'la yolları ayırma kararı aldıklarını belirterek, "Bunların yerine elimizde isimler var. Bir kişiyle hemen hemen anlaştık, imzalanmasa da transferi bitirdik. Hızlı bir şekilde hata yapmadan hocamızın istediği bölgelere bir an önce takviye yapmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Takımın 29 Aralık'ta Denizli'de toplanacağını ve 1 Ocak'ta Antalya'da kampa gireceğini aktaran Atilla, "Bir an önce kampa yeni transferleri de dahil etmek istiyoruz. Transfer yasağına kalkmış olarak bakıyoruz. Resmi olarak 4 Ocak'ta kalkacak. Şu anda 9 oyuncumuzun ödemesini yaptığımızda sadece zamanı bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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