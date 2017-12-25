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Bir KHK açıklaması da BBP'den!

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Bir KHK açıklaması da BBP'den!
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan, dün yayımlanan KHK ile ilgili tartışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Bir KHK açıklaması da BBP'den! Bir KHK açıklaması da BBP'den! Bir KHK açıklaması da BBP'den!

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan, "Kamu güvenliği ve düzeninin tesis edilerek birlik içerisinde daha müreffeh bir millet için getirilen düzenlemelere yönelik veryansın etmek kabul edilebilir değildir"ifadesini kullandı.

KHK ile getirilen yeni düzenlemelerle birlikte, terörle mücadelede kararlılığın bir kez daha vurgulandığını bildiren Gürhan, kamu güvenliğinin ve düzeninin tesis edilerek birlik içerisinde daha müreffeh bir millet için getirilen düzenlemelere yönelik veryansın etmenin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

"ÖNCELİKLİ OLAN, DEVLETİN BEKASIDIR"

Gürhan, KHK'lerin tartışma ve eleştiri konusu olmadan önce hizmet ettiği amacın değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İLK TEPKİ GÖSTERENLER TERÖRÜ DESTEKLEYENLER VE PKK TAŞERONLARIDIR"

"Gündem içerisindeki kararnamelerin, temel hakları ve özgürlükleri kısıtladığını iddia etmek bir hukuki meseledir. Lakin güvenlik zaafiyeti doğuracak şekilde idarenin personel bazında denetimsiz bırakılması milli bütünlüğü tehdit eder bir meseledir.

Bu doğrultuda KHK'lere ilk tepki gösterenlerin terörü destekleyen ya da bağlantılı grup ve siyasi parti görünümündeki PKK taşeronları olduğu unutulmamalıdır. İnsan hakları çığırtkanlığı yapanların karnelerine baktığımız zaman toplumsal barışı ve güvenliği her dönem tehdit eden unsurlar olduğunu görmekteyiz. Öncelikli olan devletin bekasıdır çünkü olmayan bir devlette bireyin hakkından da söz edilemez."

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