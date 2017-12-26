Süper Lig'de böyle heyecan görülmedi!

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in zirvede tamamladığı 2017-2018 sezonu ilk devresinde, ilk 7 sıranın puan farkı olarak birbirinden kopmaması müthiş bir rekabeti de beraberinde getirdi.

Medipol Başakşehir bu yılı da zirvede bitirdi

Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun devre arasında olduğu gibi bu yılı da liderlik koltuğunda tamamladı. Medipol Başakşehir, evindeki yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı. Ligin son sırasındaki iki takıma mağlup olan İstanbul ekibi, "dört büyükler" ile oynadığı maçlarda ise yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, devre arasına moralli girdi

Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, son bölümde yaşadığı puan kayıplarıyla ilk yarıyı 2. durumda tamamladı. Üst üste alınan deplasman yenilgileri teknik direktör Igor Tudor'la yolların ayrılmasına neden olurken, sarı-kırmızılı ekibin efsane ismi Fatih Terim, 4 yılı aşkın bir süreden sonra tekrar takımın başına geçti.

Trabzonspor, sonradan açıldı

Süper Lig'in ilk 9 haftasında 9 puan toplayan bordo-mavililer, son 8 haftada 20 puan elde ederek zirve yarışında umutlarını ikinci yarıya taşıdı. Bordo-mavililer, son 7 sezon içerisinde en fazla puan topladığı ilk yarıyı geçirdi.

Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi

Süper Lig'in 11. haftasında liderin 9 puan gerisinde 7. sırada bulunan Fenerbahçe, zirveyle puan farkını devrenin sonunda 3'e düşürdü. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ilk yarının en az kaybeden (2 maç) takımı ve en uzun yenilmezlik serisi (10 maç) yakalayan ekibi oldu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı ligde yok

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu namağlup lider bitirerek son 16 turuna yükselen Beşiktaş, aynı başarıyı ligde gösteremedi ve ligi 30 puanla 4. sırada bitirdi. Beşiktaş geçen sezonun ilk yarısını 38 puanla bitirirken, 2015/2016 sezonunun ilk yarısında ise 41 puan toplamıştı.

İŞTE SÜPER LİG PUAN SIRALAMASI

1. Başakşehir 17 11 3 3 3 36

2. Galatasaray 17 11 2 4 35

3. Fenerbahçe 17 9 6 2 33

4. Beşiktaş 17 8 6 3 30

5. Kayserispor 17 8 6 3 30

6. Göztepe 17 9 3 5 30

7. Trabzonspor 17 8 5 4 29

8. Sivasspor 17 8 2 7 26

9. Bursaspor 17 7 4 6 25

10. Malatyaspor 17 6 4 7 22

11. Kasımpaşa 17 5 4 8 19

12. Akhisarspor 17 5 4 8 19

13. Alanyaspor 17 5 3 9 18

14. Osmanlıspor 17 5 2 10 17

15. Antalyaspor 17 4 5 8 17

16. Konyaspor 17 4 3 10 15

17. Gençlerbirliği 17 3 5 9 14

18. Karabükspor 17 2 3 12 9