Kandilli Rasathanesi'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre İzmir Körfezi'nde saat 21.55'te yerin 12.2 km altında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu.
26 Aralık 2017 Salı7 R.Ahir 1439
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İzmir'de bir deprem daha!
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