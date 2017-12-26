Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hartum ziyareti sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Kudüs konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kudüs ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 21 Aralık'ta yapılan oylama sonucundan memnuniyetlerini dile getirdiler.



'YAPICI UYARILAR DAHA FAYDALI OLACAKTIR'

Kudüs'ün statüsüne sahip çıkmak için ortak çaba harcamanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD yönetiminin hatalı adımdan dönmesi için yapıcı uyarılarda bulunmanın faydalı olacağını belirttiler.