Trabzon'da Mescid-i Aksa gerilimi!

Trabzon Atatürk Alanı’nda geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kudüs Mitingi sırasında alana kurulan Mescit-i Aksa maketine yaslanarak oturan ve köpekleri ile birlikte vatandaşların tüm uyarılarına rağmen istifini bozmayan bayan turiste çevredekiler tepki gösterdi. Olayın büyümesini ise Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve polis ekipleri önledi.

Portekizli bayan bir turist bugün akşam saatlerinde yanındaki sırt çantaları ve 2 köpeği ile birlikte Atatürk Alanı'nda çok sayıdaki oturma alanına ve banklara rağmen geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kudüs Mitingi sırasında alana bırakılan Mescid-i Aksa maketine yaslanarak oturdu.

Çevreden geçen vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen ve başka yere de oturmak istemeyen Portekizli bayan turiste vatandaşlar tepkilerini arttırınca yakındaki Zabıta ve polis görevlileri gelerek duruma müdahale etti. Portekizli bayan turist polis ve Zabıta ekiplerine rağmen bulunduğu yerden önce kalkmak istemedi. Ancak tepkilerin artması üzerine hemen yanındaki merdivenlere oturarak kalabalığa el ve kol hareketleri ile tepki gösterdi.

Bu sırada Belçikalı ve Alman vatandaşı olduğu öğrenilen arkadaşları da gelerek durumu anlamaya çalışırken, polisler turistlere pasaport kontrolünde bulundu. İncelemenin ardından bir sorun yaşanmazken, vatandaşlar bir süre daha alanda durarak turist gruba tepkilerini sürdürdü.

Trabzonlu vatandaşlar Mescid-i Aksa'nın maketine bile saygısızlığı kabul edemeyeceklerini belirttiler.