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İşçi olarak başladı, vergi rekortmeni patron oldu

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Son dönemde girişimcilikle ilgili ilham veren hikayeler sıkça ajanslara düşmeye başladı.Kimi küçük hibelerle işe başlayıp büyütüyor, kimisi işini bırakıp patronluğun yolunu tutuyor
İşçi olarak başladı, vergi rekortmeni patron oldu
İşçi olarak başladı, vergi rekortmeni patron oldu İşçi olarak başladı, vergi rekortmeni patron oldu İşçi olarak başladı, vergi rekortmeni patron oldu

İstanbul'da 13 yaşındayken işçi olarak çalışmaya başlayan 35 yaşındaki Mesut Er, 2006 yılında Tokat’ın Erbaa ilçesinde kurduğu küçük atölyeyi yaklaşık 350 kişinin çalıştığı fabrikaya dönüştürdü. Altyapı malzemeleri üreten fabrikanın sahibi Er, Tokat'ta 4 yıl üst üste vergi rekortmeni oldu.

Erbaa'da yaşayan Mesut Er, 1995 yılında yakınlarıyla birlikte gittiği İstanbul’da altyapı malzemeleri üreten fabrikada çalışmaya başladı. Yıllarca işçi olarak çalışan Er, 2006 yılında İstanbul’da çalışarak, biriktirdiği parayla memleketi Erbaa’da altyapı malzemeleri üreten atölye açtı. Atölyenin başına ağabeyi Ramazan Er’i geçiren Er, 2 yıl daha İstanbul’da çalıştı. Daha sonra memleketine dönerek, atölyesinin başına geçti. Er, yıllar içinde yaptığı yatırımlarla küçük atölyesini yaklaşık 350 kişinin çalıştığı fabrikaya dönüştürdü. Erzincan, Sivas, Samsun, Amasya, Çorum ve Sinop illerine iş yapmaya başlayan firma sahibi, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 4 sene üst üste Tokat’ta gelir vergisi rekortmeni oldu. Er, firma bünyesinde taş ocağı ile oturma bankları ve çöp kutuları gibi üst yapı malzeme üretimi yapan bir fabrika daha açarak, 2017 yılında faaliyete başlattı. Firmanın yatırımı yaklaşık 30 milyon liraya ulaştı.

'İŞE ÇEKİRDEKTEN BAŞLADIK'

Yaptığı işe kendi birikimiyle küçük bir yatırımla başladığını anlatan Mesut Er, şunları söyledi:

''İstanbul’da yine bu sektörde hizmet veren değişik firmalarda çalışmaya başladık. Yani bu işin çekirdeğinden başladık. İşçilik hayatımız, uzun yıllar devam etti. Kardeşlerimle amca çocuklarıyla birlikte 2006 yılına kadar işçilik hizmetimiz devam etti. Bu zaman zarfında da bu işte kendimizi yeterince yetiştirdik. O dönemlerde cüzi de olsa biraz birikimimiz oldu. Kendi memleketimizde küçük de olsa bir başlangıç yapmak istedik. Hem bölgemizde böyle bir ihtiyacın olduğunu fark ettik hem de bölgemizde yeni bir işletme alanı kurulsun istedik. Bunu zaten büyük şehirlerde yeterince yapan var. Anadolu'da kendi bölgemizde faydalı olmak için böyle bir işletmeyi 2006 yılında Erbaa'da faaliyete başlattık. Şimdi yüzlerce işçimiz çalışıyor. Ciddi bir azim gösterdik. İşi de iyi biliyorduk; çünkü çekirdeğinde yetiştik. Başarının en önemli kuralı o, işi iyi bilmek.'' 

'VERGİ REKORTMENLİĞİNİ KİMSEYE KAPTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ'

Fabrikalarında yüzlerce kişiyi istihdam ettiğini dile getiren Er, ''2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Tokat’ta gelir vergisinde birincisiyiz. Bu şekilde de devam edecek. Vergi rekortmenliğini kimseye kaptırmayı düşünmüyoruz. Aynı şekilde devam edecek inşallah" dedi. 

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