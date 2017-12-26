İş Bankası takipteki kredilerini sattı. Şirket yaptığı ihalede 362.776.418 liralık takipteki kredisini 25.745.782 liraya nakden Sümer Varlık Yönetim, Hedef Varlık Yönetim ve Hayat Varlık Yönetim şirketine sattı.
Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:
Yapılan ihaleler sonucunda 2017 yılı Aralık ayı içerisinde Bankamız takipteki krediler portföyünün 362.776.418 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımız 25.745.782 TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Hedef Varlık Yönetim A.Ş., Sümer Varlık Yönetim A.Ş. ve Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'ye devredilmiştir.
26 Aralık 2017 Salı8 R.Ahir 1439
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Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı
İş Bankası 362 milyon liralık alacağını 25 milyon liraya sattı.
İş Bankası takipteki kredilerini sattı. Şirket yaptığı ihalede 362.776.418 liralık takipteki kredisini 25.745.782 liraya nakden Sümer Varlık Yönetim, Hedef Varlık Yönetim ve Hayat Varlık Yönetim şirketine sattı.
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