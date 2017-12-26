İsrail'den '10 ülke' iddiası! Bu daha başlangıç

İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımayı düşünen 'en az 10 ülke ile daha iletişim halinde olduklarını' söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Tzipi Hotovely, ABD'nin Küdüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararı almasının ardından, büyükelçiliklerini taşımayı düşünen 'en az 10 ülke ile daha iletişim halinde olduklarını' söyledi.

10 ÜLKE DAHA...

İsrail radyosuna konuşan Hotovely büyükelçiliklerin taşınması konusunda "Bazıları Avrupa'da olmak üzere en az 10 ülke ile temas halindeyiz" iddiasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Hotovely'nin açıklaması Guatemala'nın ABD'nin ardından dün büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını ilan eden 2. ülke olmasının ardından geldi.

'DAHA SADECE BAŞLANGICINI GÖRDÜK'

Radyoya verdiği demecinde Trump'ın açıklamasının büyükelçiliklerin taşınması konusunda 'bir dalgayı tetikleyebileceğini' belirten Hotovely "Şu ana kadar daha sadece başlangıcını gördük" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da dün yaptığı açıklamada "Diğer ülkeler Kudüs'ü tanıyacak ve büyükelçiliklerini taşıyacakalarını duyuracak. 2. bir ülke bunu yaptı ve başkaları da olacak. Bu sadece başlangıç ve bu önemli" demişti.

Hotovely bu 10 ülkenin hangileri olduğu konusunda ayrıntı vermedi ancak İsrail radyosu diplomatik kaynaklara dayandırarak bu ülkeler arasında Filipinler, Romanya ve Honduras'ın olduğunu iddia etti.

Filistin Dışişleri ise Guatemala'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını 'utanç verici' ve 'yasa dışı' diye niteledi.